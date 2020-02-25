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/ Пульмонологія

Все під контролем! В Україні секретар РНБО провів термінову нараду через коронавірус

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Ситуація з коронавірусом COVID-2019 в Україні перебуває під цілодобовим контролем спеціальних служб і не віщує жодних "несподіванок".

Про це заявили у вівторок, 25 лютого, на координаційній нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова. У ній взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівництво МВС, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я та Державної міграційної служби.

В Україні секретар РНБО провів термінову нараду через коронавірус

В Україні секретар РНБО провів термінову нараду через коронавірус

mvs.gov.ua

"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Ми не очікуємо ніяких несподіванок. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Вони повинні забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих ", – зазначив Олексій Данілов.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що сьогодні було прийнято рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через автомобільні та залізничні пункти пропуску.

В Україні секретар РНБО провів термінову нараду через коронавірус

В Україні секретар РНБО провів термінову нараду через коронавірус

mvs.gov.ua

"Таких пунктів з країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232. Сьогодні, наприклад, такими групами було на пункті пропуску "Тиса" оглянуто близько 1000 чоловік. Крім цього, ми плануємо ввести температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької і Луганської областей", – зазначив Аваков.

Він додав, що групи з прикордонників і медиків будуть чергувати позмінно, всі вони забезпеченні необхідними засобами захисту. У разі, якщо фахівці зафіксують людину з підвищеною температурою і початковими ознаками захворювання, вони будуть відправляти їх на додаткові обстеження.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Китаї у 56-річної працівниці готелю з провінції Сичуань виявили коронавірус COVID-2019, провівши перед цим вісім тестів і отримавши негативні результати.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особи
Олекcій Данілов Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
РНБО
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