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/ Пульмонологія

Учена заявила про "біологічне диво" від коронавірусу

9.6т
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"Біологічним дивом", яке зупинить пандемію коронавірусу, може стати тривала тепла погода або ослаблення вірусу при переході від людини до людини.

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Таку думку озвучила докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова в коментарі РИА Новости.

"Швидке закінчення епідемії можливе, якщо якесь диво трапиться. Під дивом я маю на увазі біологічне диво. Раптом вірус ослабне або погода буде сонячною і теплою два тижні. Так буває, що початок квітня такий спекотний, так у нас буває. Може виявитися, що дні стануть теплими, і в денний час почнеться більш швидка стерилізація навколишнього середовища від вірусу. Як я вже пояснювала, вірус "висихає" на сонці", – пояснила Баранова.

Учена заявила про "біологічне диво" від коронавірусу

Учена заявила про "біологічне диво" від коронавірусу

delo.ua

Також, за її словами, хвороба може мутувати, стане менш "злою" і за рахунок цього знизиться число важких випадків.

На думку біологині, є ще один варіант швидкого закінчення епідемії: якщо зараз міжнародна система охорони здоров'я знайде вакцину від цього вірусу, виробництво вакцини зможуть масштабувати і почати лікування по всьому світу.

"Якщо щось одне з двох станеться: буде розгорнуто засіб швидкого лікування або якесь біологічне диво. Якщо ж всі чинники залишаться такими ж, то навряд чи через два тижні в США всі штати будуть відкриті", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що спека не врятує від пандемії, оскільки вірус живе в тілі людини і йому немає різниці від того, яка температура "за бортом" – 30 градусів тепла або морозу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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