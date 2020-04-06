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/ Пульмонологія

Врятує "Віагра": в лікуванні коронавірусу намітився прорив

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Популярні таблетки "Віагра" для підвищення потенції можуть допомогти медикам в боротьбі з наслідками коронавірусної хвороби.

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Про це пише Los Angeles Times. Відзначається, що мова йде про властивості оксиду азоту, на основі якого і базується дія відомих ліків. До того ж, саме оксид азоту дав старт успішному лікуванню так званих "блакитних дітей" – новонароджених, які відчувають нестачу кисню через вади серця.

Пізніше дослідження здатності газу розслабляти кровоносні судини привели до розробки найвідомішої у світі маленької синьої пігулки – препарату для лікування еректильної дисфункції, "Віагри".

У 1992 році журнал Science назвав оксид азоту "молекулою року". А в 1998 році фармаколог Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Луї Ігнаро отримав Нобелівську премію в галузі медицини за розкриття ролі оксиду азоту як "сигнальної молекули в серцево-судинній системі".

Зараз же саме оксид азоту випробовується в якості експериментальної терапії при COVID-19. Більш того, це також може допомогти захистити працівників охорони здоров'я, які перебувають на передовій боротьби з пандемією, від ризику зараження.

Так, в лікарнях Бостона, Алабами, Луїзіани, Швеції та Австрії дослідники почали клінічне випробування для тестування вдихання оксиду азоту у пацієнтів з легкою і середньою тяжкістю випадків COVID-19. Випробування перевірить, чи може газ знизити кількість пацієнтів, яким в кінцевому підсумку знадобиться штучна вентиляція легенів.

"Віагра"

"Віагра"

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Приблизно протягом 30 хвилин два або три рази на день учасники дослідження будуть вдихати через маску велику дозу оксиду азоту. До речі, в Італії, де газ використовувався при реанімації пацієнтів у важкому стані, різко підвищувався рівень кисню в крові людей, заражених COVID-19, розповідає доктор Лоренцо Берра, фахівець з інтенсивної терапії у Массачусетській лікарні загального профілю, який очолює нові випробування.

Але, за його словами, щоб з'ясувати, яка кількість оксиду азоту допомагає, потрібно вкрай ретельне дослідження.

Другий етап тестування в Массачусетській лікарні загального профілю охопить працівників охорони здоров'я, які зазвичай піддаються контактуванню з пацієнтами, хворими на COVID-19. Протягом 10-15 хвилин на початку і в кінці кожної зміни лікарі та медсестри вдихали велику дозу оксиду азоту.

Вчені підкреслюють, що у людей оксид азоту природним чином виробляється 60 трильйонами клітин, які вистилають кровоносні судини, а також деякими клітинами мозку. Він допомагає регулювати кров'яний тиск, поглинає інвазивні токсини, запобігає утворенню тромбів і сигналізує про надходження поживних речовин в організм, а також про статеве збудження.

У разі ж, коли запалення, емфізема або хвороба (наприклад, муковісцидоз) вражає легені, великі кровоносні судини і крихітні капіляри, які доставляють кисень, стискаються. Вдихування оксиду азоту розслабляє ці судини, збільшуючи передачу кисню в кров і полегшуючи роботу серця.

З 1993 року він використовується для порятунку новонароджених з гіпоксією, які страждають через вроджені вади серця, а також дітей з хронічною легеневою гіпертензією. Таких дітей кладуть в спеціальні бокси, де вони дихають високими дозами оксиду азоту. У підсумку через кілька днів їх організм починає виробляти його самостійно.

У дорослих з легеневою гіпертензією вдихння оксиду азоту розширює кровоносні судини легенів, не зачіпаючи кровоносні судини в інших місцях, що робить його безпечним способом зниження високого кров'яного тиску. Газ також вводять після операції на серці, щоб запобігти застою легень.

Коронавірус

Коронавірус

"Це чудові ліки. Вони практично безпечні", – підкреслює доктор Берра. Крім того, у 2004 році дослідники з Університету Левена в Бельгії виявили ще одну властивість оксиду азоту: він вбивав коронавіруси.

Зокрема, він дезактивувати коронавірус, який перейшов від кажанів до людей, і спровокував епідемію важкого гострого респіраторного синдрому 2003 року, хворобу, більш відому як SARS.

Вчені встановили, що в клітинах африканських зелених мавп, заражених коронавірусом атипової пневмонії, органічна сполука оксиду азоту знижує здатність вірусу розмножуватися вдвічі. Рік по тому шведські вчені підтвердили це і виявили, що чим вища доза, тим краще працює газ, щоб зупинити вірус SARS.

"На цьому історія закінчилася", – говорить доктор Берра, уточнюючи, що епідемія атипової пневмонії була пригнічена через вісім місяців, і ніхто більше не перевіряв властивості оксиду азоту.

Але взимку 2020 року Берра, спостерігаючи, як новий коронавірус SARS-CoV-2 поширився по всій земній кулі, відновив клінічні випробування, домовившись про співпрацю з компаніями, які постачають оксид азоту в резервуарах.

Очікується, що в дослідженні братимуть участь 240 пацієнтів з легким і середнім перебігом COVID-19. Метою подальшого дослідження для працівників охорони здоров'я є залучення до нього 470 осіб.

Тим часом в Китаї вчені, які ведуть боротьбу з пандемією COVID-19, зосередилися на дослідженні іншого способу підвищення рівня оксиду азоту в крові – за допомогою "Віагри". Адже в 1988 році дослідники виявили, що оксид азоту розслабляє м'які тканини статевого члена, що дозволяє крові наповнювати їх і викликати ерекцію.

Зараз китайські експерти хочуть протестувати дію цього препарату для боротьби з важкими наслідками COVID-19 у людей, які вже мають проблеми з диханням, але ще не мають потреби в штучній вентиляції легенів. Вчені вважають, що "Віагра" допоможе розширити судини, які транспортують кисень по організму. Вони сподіваються, що пацієнти зможуть подолати респіраторні ускладнення, які бувають при COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені встановили, що завдяки незначним мутаціям коронавірусу можуть відстежити, як інфекція передавалася від людини до людини і в яких місцях земної кулі це відбувалося.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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