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/Пульмонологія

Впливають на легені і серце: вчені розповіли, чим небезпечні подорожі

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Дослідження показало, що подорожі по містах з більш високим рівнем забруднення можуть викликати порушення функцій серця і легенів у туристів.

Більш схильні до ризику люди, які вже мають респіраторні або серцеві захворювання. Про це повідомляє видання Medscape.

"Мандрівники можуть зіткнутися з абсолютно іншим середовищем в новому місті, протягом декількох годин, не маючи необхідних знань та адаптації до забруднення в цих містах", - сказав старший автор дослідження Террі Гордон з Медичної школи Нью-Йоркського університету.

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Вчені зібрали дані про забруднення повітря в пунктах призначення мандрівників. Для цього вони використовували показник PM 2,5 (тверді частинки розміром 2,5 мікрона). Це частинки сажі, пилу і крапельок, які можуть проникати глибоко в легені, а звідти в кровотік.

Концентрації PM 2,5 в Нью-Йорку становили трохи більше 10 мкг/м3 повітря, в Африці і Східній Азії рівні варіювали від 60 до 80 мкг/м3, в Південній Азії вони коливалися в районі 100 мкг/м3.

забруднення повітря

забруднення повітря

cambridgemask.com

Згідно даних Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), короткостроковий стандарт якості атмосферного повітря (24-годинний або середньодобовий) становить 35 мкг/м 3.

Мандрівники в Східну і Південну Азію відчували більшість респіраторних симптомів, особливо подразнення горла, закладеність носа, кашель і нежить, а також зміни серцевого ритму.

Раніше MedOboz повідомляв про "екологічну катастрофу" в Одесі - море раптово позеленіло через отруйні речовини.

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