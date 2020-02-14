Впадають в істерику: Гончарук назвав точну дату евакуації українців з Ухань

Українці, які не можуть покинути Ухань, впадають в істерику. У свою чергу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вже 18 лютого на всіх бажаючих вивезуть з міста, який є епіцентром поширення коронавируса.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером по відеозв'язку виступила Катерина Бондарева - українка, яка живе в Ухані. Вона розповіла, що всім жителям видали талони, за якими можна виходити на вулицю тільки раз в кілька днів - порушників заарештовує поліція. Також складно купити продукти - населення скуповує все на полицях супермаркетів ще вранці. Крім того, серед українського населення (в Ухані знаходиться 51 українець - і це тільки зареєстровані) наростає паніка через перенесення евакуації.

"Нам сказали, що евакуація буде 11 числа, ми підготувалися, були на валізах, але вранці прочитали повідомлення про те, що евакуація скасована. Природно, у всіх паніка, тому що ми налаштувалися вже полетіти в Україну, повернутися додому, до родин. Природно , ми хочемо додому, деякі дівчатка і хлопчики впадають в істерику і хочуть повернутися ", - розповіла Катерина.

Катерина Бондарева Скріншот ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

У відповідь на це прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав остаточну дату евакуації - 18 лютого. Також він пояснив перенесення евакуації тим, що необхідно максимально відповідально підготуватися до прибуття українців з Ухань, адже дані про коронавіруси постійно оновлюються

"Вона (евакуація, - ред) запланована на 18 число. У світі є різна інформація щодо того, як поширюється коронавірус, які заходи повинні бути застосовані. З'явилися публікації про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше", - сказав прем'єр-міністр.

Олексій Гончарук Скріншот ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Також він пояснив як буде діяти Україна після евакуації. Зараз є 3-4 установи, які розглядають як місце для ізоляції прибулих. До 18 лютого через них виберуть кращий - туди їх і відправлять. Після лікарі методом виключення виявлятимуть потенційно заражених. Також Гончарук зазначив, що якщо, наприклад, на 10-й день виявлять хворого, то ізоляція продовжиться.

Також в ефірі Катерина прокоментувала своє виступ на телеканалі "Росія-1", після якого деякі пропагандисти почали говорити про те, що потрібно евакуювати українців до Росії. В ефірі "Свободи слова" Катерина заявила, що не збирається вдаватися до їх "допомоги" і вірить в Україну.

"Я хотіла б сказати, що у нас є громадянка України, у якій мама - громадянка Росії. Ось вона подавала свою заявку, коли евакуювали росіян, але посольство Росії відмовилося. Тому на тлі цього вони сказали, що ми нібито просимо евакуації. Але ми віримо в нашу країну і вона не гірше за інших нас евакуює ", - підкреслила дівчина.

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