Восени в Україні почнеться друга хвиля коронавірусу, він може мутувати – інфекціоніст

Восени в Україні почнеться друга хвиля захворювання на коронавірус COVID-19.

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Про це заявив в інтерв'ю на телеканалі ATR лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика Федір Лапій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наше завдання – мобілізувати ресурси, щоб ми проскочили цей період до літа, влітку мати "карантинні канікули", ну і краще підготуватися до осені – до другої хвилі, тому що розуміємо, що більший удар буде восени, ніж зараз", – сказав він .

Федір Лапій розповів про другу хвилю коронавірусу

За словами експерта, імунітет після одужання триває не менше року. Тому, якщо коронавірус не надто сильно мутує до осені, то ним не можна буде заразитися повторно.

Однак, якщо COVID-19 сильно мутує, то організм розпізнає його як новий вірус, і ще одне зараження цілком можливе.

При цьому Лапій підтвердив природне подження коронавірусу.

"Це вірус, який прийшов з природи, він мутував. Для вірусу це характерно... І ні, це не біологічна зброя", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує кілька теорій про те, звідки взявся новий коронавірус COVID-19.

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