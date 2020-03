ВООЗ розповіла, чи можна пити ібупрофен при коронавірусі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася від застережень щодо вживання болезаспокійливого і жарознижуючого засобу ібупрофен при підозрі на коронавірус.

Про це організація повідомила в своєму Twitter.

"На основі наявної сьогодні інформації ВООЗ не відмовляє від прийому ібупрофену", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ВООЗ, консультування заражених коронавірусом пацієнтів не виявило у них негативних ефектів від ібупрофену.

WHO is aware of concerns on the use of #ibuprofen for the treatment of fever for people with # COVID19.

We are consulting with physicians treating the patients & are not aware of reports of any negative effects, beyond the usual ones that limit its use in certain populations. pic.twitter.com/X0olC1ESQP