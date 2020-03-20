Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

ВООЗ розповіла, чи можна пити ібупрофен при коронавірусі

3.8т
Читати матеріал російською

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася від застережень щодо вживання болезаспокійливого і жарознижуючого засобу ібупрофен при підозрі на коронавірус.

Про це організація повідомила в своєму Twitter.

Ібупрофен при коронавірусі не є небезпечним

Ібупрофен при коронавірусі не є небезпечним

pixabay.com

"На основі наявної сьогодні інформації ВООЗ не відмовляє від прийому ібупрофену", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ВООЗ, консультування заражених коронавірусом пацієнтів не виявило у них негативних ефектів від ібупрофену.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що ібупрофен і кортизон можуть ускладнити перебіг хвороби при коронавірусі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини