ВООЗ провела нараду щодо коронавірусу: термінова заява

Всесвітня організація охорони здоров'я після екстреного засідання у четвер, 30 січня, звернулася до світу із закликом протидіяти новому коронавірусу.

Офіційна заява з'явилася на сайті ВООЗ. Про визнання спалаху вірусу глобальною надзвичайною ситуацією мови поки не йде, днак дані настрожили медиків.

Експерти зізналися, що стурбовані тим, що багато країн залишаються непідготовленими до зустрічі інфекції на своїй території. ВООЗ закликала лідерів у всіх країнах вжити заходів і підготуватися до протидії коронавірусу.

Зокрема, світове співтовариство закликали забезпечити безперебійний обмін інформацією про інфекцію, прискорити спільну роботу над створенням вакцини, збільшити витрати на підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Всі країни, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Також світове співтовариство медиків звернулося до Світового банку, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, банки регіонального розвитку та Глобального альянсу з вакцин та імунізації з проханням надавати фінансову підтримку країнам з низьким рівнем ресурсів, використовуючи засоби для надання допомоги при надзвичайних ситуаціях.

ВООЗ закликала світ дати їй можливість взяти на себе ключову роль у боротьбі з коронавірусом.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, до 30 січня кількість загиблих у Китаї зросла до 170, а в провінції Хубей – 162. Ще 7 711 осіб у Китаї були заражені.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся