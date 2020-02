ВООЗ попередила про можливе різке поширення коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу 2019-nCoV за межами Китаю може пришвидшитися.

Про це глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус написав у Twitter. За його словами, сьогодні динаміка захворюваності здається повільною, проте це може змінитися.

"Стримування залишається нашою метою, але всі країни повинні використовувати вікно можливостей, створене стратегією стримування, для підготовки до можливого проникнення вірусу... Були деякі випадки подальшого поширення 2019-nCoV серед людей без історії подорожей в Китай. Виявлення невеликої кількості випадків може вказувати на більш широку передачу збудника в інших країнах. Коротше кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга", – написав він.

Також, за словами Гебреєсуса, в Китай уже вилетіли перші члени "міжнародної експертної місії" ВООЗ, які працюватимуть над координацією роботи з протидії та розслідування епідемії.

