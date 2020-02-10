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/ Пульмонологія

ВООЗ попередила про можливе різке поширення коронавірусу

2.1т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу 2019-nCoV за межами Китаю може пришвидшитися.

Про це глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус написав у Twitter. За його словами, сьогодні динаміка захворюваності здається повільною, проте це може змінитися.

"Стримування залишається нашою метою, але всі країни повинні використовувати вікно можливостей, створене стратегією стримування, для підготовки до можливого проникнення вірусу... Були деякі випадки подальшого поширення 2019-nCoV серед людей без історії подорожей в Китай. Виявлення невеликої кількості випадків може вказувати на більш широку передачу збудника в інших країнах. Коротше кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга", – написав він.

ВООЗ попередила про можливе різке поширення коронавірусу

ВООЗ попередила про можливе різке поширення коронавірусу

Також, за словами Гебреєсуса, в Китай уже вилетіли перші члени "міжнародної експертної місії" ВООЗ, які працюватимуть над координацією роботи з протидії та розслідування епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 10 лютого вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих збільшилася на 99.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Ну так все по плану! А иначе не нужны будут ни маски, ни вакцины, которые стоят денег. Кто-то хорошо заработает, пока люди умирают. А иначе почему: 1. Китайские власти молчали о вирусе и ничего не предпринимали? 2. Полиция в Китае интересовалась доктором, который был одним из инфицированных и который первым сообщил в интернете о вирусе? Нормальные люди не стали бы молчать, столкнувшись с опасным коронавирусом; полиция не предпринимали бы попыток заставить замолчать доктора, обеспокоенного происходящим в его стране! Теперь люди раскупают маски - это уже прибыль в карман тем, кто их делает. Потом будут вакцины.
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