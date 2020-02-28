У п'ятницю, 28 лютого, Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.
Відповідну заяву зробив на брифінгу в п'ятницю, 28 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Тривале збільшення числа випадків коронавірусу і кількості відповідних країн протягом останніх декількох днів, безумовно, викликає стурбованість", – пояснив він причини такого рішення.
ВООЗ підвищила рівень ризику коронавируса до дуже високого
Також Гебреєсус озвучив свіжі дані щодо поширення вірусу. Кількість заражених коронавірусом за межами КНР досягла 4351 в 49 країнах, померли 67 осіб.
У Китаї ж зафіксували в цілому про 78 959 випадків зараження, в т.ч. 2791 смертей.
При цьому в ВООЗ вже заявили, що в світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.
Що відомо про поширення вірусу в світі
В Азербайджані у росіянина, який прибув з Ірану, знайшли коронавірус –- це перший випадок інфікування в країні.
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Білорусі – за даними Міністерства охорони здоров'я країни, його знайшли у громадянина Ірану.
У Новій Зеландії підтвердили перший випадок зараження вірусом COVID-19, хворий також прилетів з Ірану.
У Нігерії в штаті Лагос знайшли коронавірус у громадянина Італії, який прилетів з Мілана, це перший випадок захворювання в країні.
У Ніцці також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом – у жінки, яка повернулася з Мілана. Всього у Франції 38 підтверджених випадків інфікування.
Українка з лайнера Diamond Princess вилікувалася від коронавірусу, ще троє громадян країни продовжують перебувати в лікарнях.
Загинув британець, який заразився коронавірусом на судні Diamond Princess, МОЗ Японії уточнив, що це перший іноземний громадянин із лайнера, який помер від вірусу COVID-19.
У Гонконзі на карантин відправляють домашніх улюбленців, у господарів яких знайшли коронавірус, після розслідування першого випадку можливої передачі коронавірусу від людини до тварини.
Всього в світі, за останніми даними, заражені 83,8 тис. осіб, загинули – 2869, одужали – 36 649.
Карта поширення коронавірусу
LIVE daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros #coronavirus https://t.co/Uuup642t9d— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
🚨 "Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of #COVID19 to very high at a global level"-@DrTedros #coronavirus— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
"Since yesterday, 🇩🇰, 🇪🇪, 🇱🇹, 🇳🇱 & 🇳🇬 have all reported their first #COVID19 cases. All these cases have links to #Italy.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
24 cases have been exported from 🇮🇹 to 14 countries, and 97 cases have been exported from 🇮🇷 to 11 countries"-@DrTedros #coronavirus
"In the past 24 hours, #China reported 329 #COVID19 cases – the lowest in over a month.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
As of 6am GVA time this morning, 🇨🇳 has reported a total of 78,959 cases to WHO, incl. 2791 deaths.
Outside 🇨🇳, there are now 4351 cases in 49 countries & 67 deaths"-@DrTedros #coronavirus
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, хворих на коронавірус. Четверо з них заразилися на лайнері Diamond Princess, ще одна дівчина – в Італії.
28 лютого на пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу у кількох осіб запідозрили коронавірус.
В Чернівцях у двох громадян України, які тривалий час перебували в Італії, запідозрили коронавірус. Їх госпіталізували, а аналізи відправили до Києва на перевірку. Підозри не підтвердилися.
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