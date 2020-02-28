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/ Пульмонологія

ВООЗ підвищила рівень ризику коронавірусу до дуже високого

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У п'ятницю, 28 лютого, Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

Відповідну заяву зробив на брифінгу в п'ятницю, 28 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тривале збільшення числа випадків коронавірусу і кількості відповідних країн протягом останніх декількох днів, безумовно, викликає стурбованість", – пояснив він причини такого рішення.

ВООЗ підвищила рівень ризику коронавируса до дуже високого

ВООЗ підвищила рівень ризику коронавируса до дуже високого

Також Гебреєсус озвучив свіжі дані щодо поширення вірусу. Кількість заражених коронавірусом за межами КНР досягла 4351 в 49 країнах, померли 67 осіб.

У Китаї ж зафіксували в цілому про 78 959 випадків зараження, в т.ч. 2791 смертей.

При цьому в ВООЗ вже заявили, що в світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

Що відомо про поширення вірусу в світі

В Азербайджані у росіянина, який прибув з Ірану, знайшли коронавірус –- це перший випадок інфікування в країні.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Білорусі – за даними Міністерства охорони здоров'я країни, його знайшли у громадянина Ірану.

У Новій Зеландії підтвердили перший випадок зараження вірусом COVID-19, хворий також прилетів з Ірану.

У Нігерії в штаті Лагос знайшли коронавірус у громадянина Італії, який прилетів з Мілана, це перший випадок захворювання в країні.

У Ніцці також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом – у жінки, яка повернулася з Мілана. Всього у Франції 38 підтверджених випадків інфікування.

Українка з лайнера Diamond Princess вилікувалася від коронавірусу, ще троє громадян країни продовжують перебувати в лікарнях.

Загинув британець, який заразився коронавірусом на судні Diamond Princess, МОЗ Японії уточнив, що це перший іноземний громадянин із лайнера, який помер від вірусу COVID-19.

У Гонконзі на карантин відправляють домашніх улюбленців, у господарів яких знайшли коронавірус, після розслідування першого випадку можливої передачі коронавірусу від людини до тварини.

Всього в світі, за останніми даними, заражені 83,8 тис. осіб, загинули 2869, одужали 36 649.

Карта поширення коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, хворих на коронавірус. Четверо з них заразилися на лайнері Diamond Princess, ще одна дівчина – в Італії.

28 лютого на пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу у кількох осіб запідозрили коронавірус.

В Чернівцях у двох громадян України, які тривалий час перебували в Італії, запідозрили коронавірус. Їх госпіталізували, а аналізи відправили до Києва на перевірку. Підозри не підтвердилися.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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