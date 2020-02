У п'ятницю, 28 лютого, Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

Відповідну заяву зробив на брифінгу в п'ятницю, 28 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тривале збільшення числа випадків коронавірусу і кількості відповідних країн протягом останніх декількох днів, безумовно, викликає стурбованість", – пояснив він причини такого рішення.

ВООЗ підвищила рівень ризику коронавируса до дуже високого

Також Гебреєсус озвучив свіжі дані щодо поширення вірусу. Кількість заражених коронавірусом за межами КНР досягла 4351 в 49 країнах, померли 67 осіб.

У Китаї ж зафіксували в цілому про 78 959 випадків зараження, в т.ч. 2791 смертей.

При цьому в ВООЗ вже заявили, що в світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

Що відомо про поширення вірусу в світі

В Азербайджані у росіянина, який прибув з Ірану, знайшли коронавірус –- це перший випадок інфікування в країні.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Білорусі – за даними Міністерства охорони здоров'я країни, його знайшли у громадянина Ірану.

У Новій Зеландії підтвердили перший випадок зараження вірусом COVID-19, хворий також прилетів з Ірану.

У Нігерії в штаті Лагос знайшли коронавірус у громадянина Італії, який прилетів з Мілана, це перший випадок захворювання в країні.

У Ніцці також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом – у жінки, яка повернулася з Мілана. Всього у Франції 38 підтверджених випадків інфікування.

Українка з лайнера Diamond Princess вилікувалася від коронавірусу, ще троє громадян країни продовжують перебувати в лікарнях.

Загинув британець, який заразився коронавірусом на судні Diamond Princess, МОЗ Японії уточнив, що це перший іноземний громадянин із лайнера, який помер від вірусу COVID-19.

У Гонконзі на карантин відправляють домашніх улюбленців, у господарів яких знайшли коронавірус, після розслідування першого випадку можливої передачі коронавірусу від людини до тварини.

Всього в світі, за останніми даними, заражені 83,8 тис. осіб, загинули – 2869, одужали – 36 649.

Карта поширення коронавірусу

🚨 "Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of #COVID19 to very high at a global level"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

"Since yesterday, 🇩🇰, 🇪🇪, 🇱🇹, 🇳🇱 & 🇳🇬 have all reported their first #COVID19 cases. All these cases have links to #Italy.



24 cases have been exported from 🇮🇹 to 14 countries, and 97 cases have been exported from 🇮🇷 to 11 countries"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

"In the past 24 hours, #China reported 329 #COVID19 cases – the lowest in over a month.



As of 6am GVA time this morning, 🇨🇳 has reported a total of 78,959 cases to WHO, incl. 2791 deaths.



Outside 🇨🇳, there are now 4351 cases in 49 countries & 67 deaths"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, хворих на коронавірус. Четверо з них заразилися на лайнері Diamond Princess, ще одна дівчина – в Італії.

28 лютого на пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу у кількох осіб запідозрили коронавірус.

В Чернівцях у двох громадян України, які тривалий час перебували в Італії, запідозрили коронавірус. Їх госпіталізували, а аналізи відправили до Києва на перевірку. Підозри не підтвердилися.

