Поки що рано оголошувати пандемію нового коронавірусу в світі, оскільки 130 країн досі не повідомили ні про один випадок захворювання.

З такою заявою виступив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус в понеділок, 2 березня на прес-конференції в Женеві.

Він розповів, що кількість нових випадків коронавірусу в Китаї знижується, однак за межами Піднебесної зросла в 9 разів.

"За останні 24 години майже в дев'ять разів більше випадків зараження COVID-19 зафіксовано за межами Китаю, ніж усередині нього. Основну стурбованість викликають епідемії в Республіці Корея, Італії, Ірані та Японії", – повідомив Гебрейесус.

"Вчора ВООЗ повідомляла про 206 випадків, що є найнижчим показником з 22 січня", – сказав він, додавши, що кількість інфікованих у світі перевищує 88,9 тисяч, 90% з них припадає на Китай.

Всього в світі зареєстровано більше 3060 смертей.

ВООЗ: оголошувати пандемію коронавірусу поки рано Twitter WHO

"ВООЗ продовжить надавати засновані на фактичних даних керівні вказівки, щоб допомогти країнам і окремим особам у прийнятті рішень", – сказав він.

Відзначається, що не існує універсального підходу боротьби з коронавірусом, оскільки у різних країнах спалах хвороби відбувається по-різному.

"Відповіді на ці питання будуть відрізнятися в залежності від того, де ви живете, скільки вам років і наскільки ви здорові", – зазначив Гебрейесус.

2 березня також стало відомо про перші випадки захворювання коронавірусом в Латвії, Сенегалі, а також в Саудівській Аравії у пацієнта, який прибув з Ірану.

У Москві, де інфекцію зафіксували 1 березня, вже двадцять чотири людини госпіталізовані і 83 на карантині.

У Криму на карантині через коронавірус знаходяться 50 осіб. Всі вони приїхали з Китаю, повідомили представники окупаційної влади РФ.

Через "суд" вдалося отримати дозвіл на примусову госпіталізацію жінки, яка втекла з лікарні з підозрою на коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, клінічне одужання від коронавірусу полягає в зникненні симптомів: кашлю, застуди, лихоманки, загального нездужання, утрудненого дихання і, в серйозних ситуаціях, пневмонії.

Однак потрібно пам'ятати, що як і у всіх інфекційних захворюваннях, коронавірус нерідко протікає безсимптомно.

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