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Влітку перепочинок, восени – загостриться: вірусолог дала прогноз щодо пандемії коронавірусу в Україні

4.6т
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Влітку спалах коронавірусу Covid-19 в Україні може призупинитися, проте вже до осені він знову відновиться.

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Про це розповіла вірусологиня і докторка наук Алла Мироненко в інтерв'ю журналу "Новое время". Вона уточнила, що влітку випадки захворювання на коронавірус все ж будуть, проте не буде їх масовості.

"Можу припустити тільки, що все-таки сезонність захворювання матиме місце. До теплої пори якось ми карантином дотягнемо. Влітку буде перепочинок, а до осені ми повинні бути готові до того, що у нас ситуація може знову загостритися", – розповіла Мироненко.

Влітку перепочинок, восени – загостриться: вірусолог дала прогноз щодо пандемії коронавірусу в Україні

Вона додала, що в цілому епідеміям потрібно близько двох років, щоб пройти світ, при цьому, в залежності від сезонності, хвилі захворювання у різних півкулях можуть чергуватися.

"Але нам все одно доведеться отримати імунітет. Поки за відсутності вакцини в країні я бачу тільки один шлях – перехворіти. Інша справа, що захистити потрібно літніх людей. Тому, якщо нам вдасться згладити криву захворюваності на осінь, дати можливість людям похилого віку хворіти під якісним медичним наглядом і не повально – це буде хорошим результатом", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські вчені заявили, що коронавірус, спалах якого вперше зафіксували в кінці 2019 року в китайському місті Ухань, міг бути занесений на цю територію метеоритом, що впав з космосу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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