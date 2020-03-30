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Власники домашніх тварин легше переносять коронавірус: спостереження польського лікаря

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Власники домашніх тварин, зокрема, котів і собак, в більшості випадків легше або зовсім безсимптомно переносять коронавірус COVID-19. Таку заяву зробила польська докторка Сабіна Олекс-Кондор, що працює в одній з клінік Мадрида.

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Думка експертки грунтується на спостереженні за групою зі 100 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, передає GlosWielkopolski. Лікарка припустила, що через постійній контакт з шерстю, слиною, а також необхідністю прибирати випорожнення вихованців, імунітет їх господарів більш стійкий до різних патогенів.

Завдяки домашнім улюбленцям імунітет їх власників більш міцний і витривалий

Завдяки домашнім улюбленцям імунітет їх власників більш міцний і витривалий

"Це питання вимагає подальшого вивчення, але є припущення, що тут ми можемо мати справу з більш високим імунітетом через контакт з коронавірусами, специфічними для домашніх тварин, і більш ефективно працюючої імунною системою", – зазначає лікарка.

Крім того, вона зазначила, що така тенденція спостерігається і серед медиків. Зокрема, серед тих, хто вдома тримає кішок, найменше інфікованих, тоді як все більше заражаються медики, у яких немає домашніх улюбленців.

Одна з теорій підвищеної стійкості любителів пухнастиків до небезпечної хвороби полягає в перехресній реакції. "Відомо, що у кішок є форма котячого коронавірусу, що не вражає людей. Тому можливо, що люди, які мають тісний щоденний контакт з кішкою-носієм, можуть мати антитіла до вірусу котячих. І ці антитіла можуть також знищувати вірус людини. Це називається перехресної реакцією і існує в природі. Звичайно, щоб підтвердити мої припущення, будуть потрібні поглиблені дослідження і статистика", – зазначила лікарка.

Вірусологиня Надія Жолобак розповіла MedOboz, що подібні припущення цілком реальні. "У книзі Дж. Даймонда "Рушниці, мікроби і сталь" описані численні свідчення, які підтверджують думку про те, що європейці були більш стійкими до вірусів, тому що утримували своїх тварин в тих же будинках, в яких жили самі. Взаємний тісний контакт забезпечував поступову адаптацію людей до тих вірусів, які переносять тварини, і навпаки. І коли європейці захоплювали Латинську Америку і привозили туди своїх домашніх тварин, висока смертність місцевого населення від нових інфекцій була обумовлена тим, що вони не були адаптірова и до привезених вірусів", – розповіла експертка.

Медики відзначають, що щоденне спілкування з домашніми улюбленцями (котами, собаками, птахами, рибами і т.д.) і догляд за ними стимулює зміцнення імунітету людини. Зокрема, тому сприяє постійний контакт з шерстю, пір'ям, слиною і мікроорганізмами, що населяють організми тварин. Більш того, ті люди, які живуть в тандемі з пухнастиками, які вимагають регулярного вигулу, постійно отримують "порцію" необхідної для більш міцного імунітету фізичної активності (ще й на свіжому повітрі), що також вносить свою лепту у формуванні надійних захисних сил організму.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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