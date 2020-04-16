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/ Пульмонологія

Виявлено приховану ознаку коронавірусу: не залишає легеням шансу

27.1т
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Вчені знайшли прихований симптом коронавірусу, провівши аутопсію померлого від нього пацієнта й дослідивши його легені.

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Зокрема, внутрішня частина цього органу, який найбільше вражає новий вірус, була покрита товстим слизом. На думку фахівців, саме це й спричиняло утруднення дихання у хворого й у результаті призвело до смерті від COVID-19, повідомляє Еxpress.

Відкриття належить доктору Санджаю Мухопадхею з клініки Клівленда. За його словами, один із розтинів був проведений 77-річному чоловікові з ожирінням і гіпертонічною хворобою.

Вчені виявили приховану ознаку коронавірусу

Вчені виявили приховану ознаку коронавірусу

Симптоми ж коронавірусу в цього пацієнта проявлялися протягом шести днів, але він не звертався до лікаря. Діагноз COVID-19 йому поставили вже посмертно.

"Ми повинні були з’ясувати, що відбувається в легенях пацієнта, який помирає від коронавірусу, не перебуваючи на апараті штучної вентиляції легень чи взагалі лікуванні", – пояснив доктор Муходпадхей.

Так, фахівці встановили, що товсте слизоподібне покриття на легенях цього чоловіка спричинило запалення дихальних шляхів та пошкодження еластичних повітряних мішечків у легенях, через що у нього виникли труднощі з диханням.

Доктор Муходпадхей переконаний, що це дослідження дасть лікарям зрозуміти, які симптоми викликає вірус і як вони можуть лікувати їх наявними препаратами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
Австралія
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