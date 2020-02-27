Віцепрезидентка Ірану Масумех Ебтекар виявилася інфікована смертельним коронавірусом COVID-19.

Про це в четвер, 27 лютого, повідомляє місцеве видання IRNA. Після позитивного результату тестів жінка була госпіталізована.

Вона стала вже не першою чиновницею вищого ешелону, зараженою COVID-19. Раніше інфекцію підтвердили у заступника міністра охорони здоров'я ісламської республіки Іраджа Харірчі, а також у члена меджлісу Махмуда Садекі.

Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом АР

Всього, за останніми даними, коронавірусом в Ірані заразилися більше 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження трапилися в місті Кум за 120 кілометрів від Тегерана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус може набрати масштаби всесвітньої пандемії і жодна з країн не застрахована від поширення небезпечної інфекції.

26 лютого китайський вірус проник в нові країни Європи, Пакистан і Латинську Америку.

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