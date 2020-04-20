Вітамін С і цинк при коронавірусі: лікарка зі США пояснила, чи є користь

На фоні активного пошуку ліків від нового коронавірусу, а також способів його профілактики, деякі дослідники стверджують, що допоможуть не хворіти на COVID-19 вітамін С і цинк.

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Щоправда, передозування ними та самолікування можуть мати побічні ефекти, запевняє лікарка-госпіталіст у Montefiore Medical Center, що розташований у нью-йоркському Бронксі, Валентина Голобородько. Про це повідомляє ТСН.

"Із вітаміном С було два великі дослідження. В одному високі його дози зменшували смертність у хворих із сепсисом, тобто з дуже важкою інфекцією загалом. Друге дослідження було рік тому, що підтвердило ефективність високих доз вітаміну С внутрішньовенно при гострому респіраторному дистрес-синдромі. Оскільки під час коронавірусу у хворих спостерігається і те, й інше, є привід думати, що він буде ефективним для лікування насамперед важких хворих у реанімаціях", – пояснила меикиня.

Голобородько зазначила, що нині проводиться випробування саме внутрішньовенного введення хворим на COVID-19 дуже високих доз вітаміну С. Щоправда, тест на виявлення його вмісту дуже дорогий, тому дешевше буде придбати біодобавку з цим вітаміном і вживати її.

Лікарка зауважує, що нестача вітаміну С спостерігається у людей, які не споживають фрукти та овочі щоденно. Або ж у тих, хто страждає діабетом чи нирковою недостатністю.

"Для нормалізації функції імунітету таким людям можна вживати додатково вітамін С. Можливо, він і вбереже людину від хвороби, просто тому, що імунна система працюватиме нормально. Але підвищені дози вітаміну С – немає таких даних, що вони якось запобігають цій хворобі. Крім того, надлишок вітаміну С ми все одно виділятимемо з сечею, він не накопичуватиметься", – пояснила Валентина Голобородько.

Водночас вона підкреслила, що під час вживання вітаміну С необхідно застосовувати засоби безпеки.

"Дози понад два грами на день можуть викликати побічні ефекти – болі в животі, нудоту, діарею. А ще більші – сприяти утворенню ниркового каменю. Наша звичайна доза – приблизно 75 мг на день", – зазначила лікарка.

Крім цього, за її словами, у минулому дослідження показали, що ефективно уповільнює реплікацію вірусів, які викликають застуду, також цинк. Зокрема, приблизно 10 років тому вчені з’ясували, що він може інгібувати реплікацію вірусу SARS, який є майже близнюком COVID-19. Спираючись на ці дані, є надія, що цинк якось запобігатиме захворюваності на коронавірус або робитиме його перебіг легшим.

"Нестача цинку в організмі – достатньо нечасте явище, але, спираючись на ці дослідження, можна намагатися вживати невеликі його дози. Також бажано уникнути вживання цинкових спреїв у ніс, оскільки можна втратити відчуття запахів – у нього є такий побічний ефект. І дози більше 150 мг на день можуть бути токсичними", – наголосила Голобородько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які мали успіх у США.