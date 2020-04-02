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/ Пульмонологія

Вистачить на 20 тисяч пацієнтів: Степанов анонсував поставки ліків від коронавірусу

1.7т
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Найближчим часом Україна отримає партію препарату "Плаквеніл", якого вистачить для 20 тисяч осіб.

Про це ввечері в четвер, 2 квітня, в ефірі "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, це "фактично єдині ліки від коронавируса".

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"Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. Зараз надійшло три тисячі упаковок. Наступного тижня має надійти препаратів для лікування 20 000 пацієнтів", – розповів він.

Максим Степанов

Максим Степанов

uaportal.com

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус в Україні планують лікувати комплексом препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту і ВІЛ-інфекції, які показали хороші результати в інших країнах.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот это добрый дядька! :) через фирму жены будет продавать лекарство! молодец, быстро учится у одесситов :)))))))) Это я вот о чем: Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав». По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. Действительно, в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования — «деятельность лечебных учреждений». Также фирма намерена заниматься розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах.
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