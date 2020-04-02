Вистачить на 20 тисяч пацієнтів: Степанов анонсував поставки ліків від коронавірусу

Найближчим часом Україна отримає партію препарату "Плаквеніл", якого вистачить для 20 тисяч осіб.

Про це ввечері в четвер, 2 квітня, в ефірі "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, це "фактично єдині ліки від коронавируса".

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"Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. Зараз надійшло три тисячі упаковок. Наступного тижня має надійти препаратів для лікування 20 000 пацієнтів", – розповів він.

Максим Степанов uaportal.com

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус в Україні планують лікувати комплексом препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту і ВІЛ-інфекції, які показали хороші результати в інших країнах.

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