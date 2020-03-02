Вірусні СМС про захист від коронавіруса: чи варто довіряти розсилкам?

Повідомлення про наближення до наших країв нового коронавіруса COVID-19 змушують нас не тільки "охати" та "ахати", спостерігаючи за тим, що відбувається в світі, але і серйозно задуматися про захист від цього раніше невідомого збудника хвороби.

І на тлі всіляких побоювань мережу заполонили численні повідомлення, що містять різного роду рекомендації з профілактики та діагностики коронавіруса. Деякі з них виглядають відверто нерозумно, а деякі таки мають замашку на здоровий глузд.

Чи варто довіряти всьому, що нам надсилають добродії? Ми вирішили розібратися з вірусними повідомленнями, які дійшли і до журналіста MedOboz.

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Отже, останнє з отриманих говорить:

"Новий коронавірус NCP може не проявляти ознак інфекції протягом багатьох днів, тоді як можна дізнатися, чи інфікована людина?

За останніми даними, інкубаційний період може тривати до 28 днів, перш ніж симптоми COVID-19 стануть очевидними.

На той час, коли у людини піднімається температура і/або кашель, і він потрапляє в лікарню, в легких зазвичай виявляють фіброз на 50%, і вже занадто пізно!

Тайванські експерти надають просту самоперевірку, яку ми можемо проводити щоранку:

Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання більш ніж на 10 секунд.

Якщо ви успішно завершите його, не кашляючи, не відчуваючи дискомфорту, закладеності, сорому і т.д., це доводить, що в легенях немає фіброзу, в основному вказує на відсутність інфекції.

У критичні часи, будь ласка, перевіряйте щоранку на чистому повітрі!

Серйозні чудові консультації японських лікарів, які лікують COVID-19. Кожен повинен стежити за тим, щоб ваш рот і горло були вологими, а не сухими.

Робіть кілька ковтків води кожні 15 хвилин.

Чому?

Навіть якщо вірус потрапить в ваш рот, питна вода або інші рідини вимивають їх через стравохід і в шлунок.

Опинившись там, кислоти в шлунку вб'ють весь вірус.

Якщо ви не п'єте достатньо води більш регулярно, вірус може проникнути у ваші дихальні шляхи і потрапити в легені.

Це дуже небезпечно.

Прохання відправити і поділитися з родиною, друзями та всіма про це!

Подбайте про всіх, і нехай світ скоро вилікується від коронавірусу".

Розсилка, що дійшла і до нас

Розсилка, що дійшла і до нас

Що можна сказати з приводу змісту цього повідомлення? По-перше, перша його частина перебільшена. "Занадто пізно" може бути, якщо ви будете ігнорувати симптоми хвороби, відтягуючи до останнього і намагаючись лікуватися самостійно. Лікарі не дарма кажуть, що за медичною допомогою потрібно звертатися відразу, а не чекати "з моря погоди", і тим більше з першими ознаками інфекції припиняти будь-яку активність (походи по магазинах, на роботу, на навчання і т.д.) – так і організму легше, і інші люди отримають більше шансів не заразитися від вас. А що стосується "фіброзу легенів", то сам по собі він не може протікати безсимптомно (тим більше досягти 50%) – адже це ураження легеневої тканини, яке, як не крути, а відіб'ється на вашому стані (спочатку – задишка (легка, потім сильніше і сильніше), кашель, слабкість, пізніше – синюшність шкірних покровів і т.д.).

Загалом, не буває так, що симптоми фіброзу "заговорять" тільки коли половина легень вражена. Тобто, шанси є завжди, головне вчасно отримати допомогу.

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Далі – самодіагностика, нібито за рекомендацією тайванських експертів. При чому тут "закладеність і сором" не зрозуміло (можливо, ці "результати" експрес-тесту з'явилися в процесі неправильного перекладу з інших мов (адже достовірно не зрозуміло, звідки родом це вірусне повідомлення), але в іншому, якщо вам хочеться так перевіряти себе щоранку, будь ласка. Але і сподіватися на такий метод не варто: навіть якщо ви нормально "пройшли тест", але у вас є інші ознаки ГРВІ (висока температура, нежить, ломота в тілі, слабкість, той же кашель (до речі, затримка дихання іноді допомагає припинити напад кашлю, а не проявити його), не тіште себе, а йдіть до свого лікаря, який реальніше заокеанських медиків.

Третє: вода. Так, воду потрібно пити в достатній кількості постійно. Тому пийте необхідну кількість, мотивуючи себе чим завгодно, хоч навіть тим, вона "змиває віруси в шлунок" або що коронавірус в ній може "захлинутися і потонути". Від нормального рівня гідратації залежить робота всіх систем організму, в тому числі і імунної. Але і заливати себе водою через край теж не треба – ні до чого хорошого це не призведе.

Але при цьому не забувайте ще для захисту від вірусу часто мити руки, повноцінно харчуватися, уникати місць масового скупчення людей і контактів з людьми, що мають ознаки ГРВІ.

А ось слизові оболонки дійсно потрібно зволожувати (допоможуть в цьому, знову ж таки, вода, сольові розчини для зрошення та промивання, провітрювання приміщення і т.д.). Оскільки пересушена слизова більш ймовірно "пропустить" потрапивший на неї вірус, оскільки не зможе дати гідну імунну відповідь.

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Раніше приходило і таке попередження:

"У лікарні Сіньхуа вчора вночі загинули 23 людини, які були заражені вірусом n7n9 ... У новинах головного каналу попросили тимчасово не вживати банани, особливо привезені з півдня. Як тільки отримаєте це повідомлення, негайно відправте людям, про яких переживаєте, ще краще надішліть в групові чати. Для вашого ж здоров'я, будь ласка, надсилайте. І зменшите споживання бананів! Відразу надсилайте, не треба відповідати, допоможіть іншим людям теж подбати про себе".

Розсилка, що дійшла і до нас

Зміст цього "попередження" пережовували вже не раз, проте все ще неодноразово доводиться чути від своїх же знайомих про "небезпеку" бананів (сюди ж ще і помело приплели, нібито через те, що з Китаю імпорт). Тому доведеться знову повторитися: ну не може коронавірус "засісти" в бананах – не їхнє це середовище існування і навіть на шкірці банана (або іншого плоду) вірус не зможе вижити, навіть якщо і потрапить на неї. Тим більше, що в цьому повідомленні взагалі йде мова не про коронавірус (зараз офіційно називається COVID-19, а до моменту розгуляю цього повідомлення мав "робочу" назву 2019 nCOV), а, ймовірно, про грип (H7N9 його правильне "ім'я" ). Так що не бійтеся їсти банани, немає там вірусу. Взагалі нема.

Також доводилося неодноразово бачити поради щодо застосування різних препаратів, "які 100% врятують вас від зараження" (на хвилиночку, навіть вакцини проти різних вірусів такої гарантії не дають (від коронавируса їх взагалі немає ще), що вже сподіватися на "чарівні пігулки"), приймати вітаміни і всілякі БАДи, які допоможуть сформуватися потужному імунітету (якщо серйозно, то безконтрольний прийом навіть вітамінів може привести до тотальних порушень в організмі і звичайно ж до порушення роботи того самого імунітету) і безліч інших "корисних" рекомендацій.

Так що робимо висновок – не варто, відключивши мозок, прислухатися до всього, що вам радять в інтернеті або в розсилках. Перевіряйте отриману інформацію на перевірених медичних джерелах, консультуйтеся з лікарем і, що не менш важливо, не піддавайтеся паніці.

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