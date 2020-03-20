Вилікувати коронавірус вдалося старим методом: учені зробили відкриття

Учені з'ясували, що антитіла, що містяться в крові пацієнта, що одужав, здатні ефективно боротися з коронавірусом в організмі інших хворих. Такий метод лікування називається пасивною імунізацією.

Для цього необхідно отримати з крові людей, що вилікувалися, сироватку, яка буде містити ізольовані і очищені антитіла, і ввести її шляхом ін'єкції хворим, пишуть "Факти".

Роботу над сироваткою в умовах пандемії COVID-19 почали вести відразу кілька фармацевтичних компаній в різних країнах. Японська фірма Takeda Pharmaceutical заявила, що її препарат IVIG (інтравенозного імуноглобулін), розроблений для лікування хворих з порушеним імунітетом, ефективний і у випадку і з COVID-19.

Made in lab

Виявилося що IVIG містить цілий набір антитіл. Крім того, він вже протестований і не потребує подальших випробувань. Його можна відразу використовувати для лікування інфікованих COVID-19, що дозволяє виграти час, поки не буде створена конкретна сироватка проти нового коронавірусу.

Такий метод розробив і вперше застосував на практиці ще в 1890 році німецький вчений Еміль фон Берінг. Його відкриття допомогло в боротьбі з дифтерією. У 1901 році фон Берінг став лауреатом першої Нобелівської премії в галузі медицини. Тоді його називали "рятівником дітей", тому що від дифтерії помирали десятки тисяч неповнолітніх. Коли почалася Перша світова війна, фон Берінг став "рятівником солдатів", тому що була створена сироватка від правця.

Пасивна імунізація та терапія сироваткою з тих пір широко застосовується в світовій медицині в боротьбі з різними вірусними і інфекційними захворюваннями. Наприклад, у 2014 році цей метод допоміг помітно знизити рівень смертності серед хворих лихоманкою Ебола в Африці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до смертельного коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.

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