В Японії заблокували лайнер через коронавірус: на борту – 25 українців

Щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавірусу 2019-nCoV.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ на запит "Української правди". За словами співрозмовника "Радіо Свобода" на борту судна, корабель відправили на карантин на 14 днів.
Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі поблизу порту Йокогама.
На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців
У МЗС уточнили, що українці є членами екіпажу корабля. "Посольство України в Японії вживає оперативних заходів із метою перевірки зазначеної інформації та забезпечення належного консульського супроводу справи", – заявило відомство.
Люди з хронічними захворюваннями можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.
На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців
На кораблі Diamond Princess виявили не менше 10 випадків захворювання на коронавірус із Китаю. Всього на борту – понад 3,5 тисячі осіб із 56 країн світу. Інфікованих транспортували у госпіталь.
Японські медики поки вживають заходів, щоб діагностувати всіх, хто перебуває на судні.
Після завершення карантину планують організувати додаткове обстеження, після чого вирішиться, чи дозволяти пасажирам покинути лайнер.
На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців
На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харкові госпіталізували 6 студентів із Китаю з підозрою на коронавірус.
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