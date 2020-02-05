В Японії заблокували лайнер через коронавірус: на борту – 25 українців

Щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ на запит "Української правди". За словами співрозмовника "Радіо Свобода" на борту судна, корабель відправили на карантин на 14 днів.

Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі поблизу порту Йокогама.

На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців

У МЗС уточнили, що українці є членами екіпажу корабля. "Посольство України в Японії вживає оперативних заходів із метою перевірки зазначеної інформації та забезпечення належного консульського супроводу справи", – заявило відомство.

Люди з хронічними захворюваннями можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.

На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців

На кораблі Diamond Princess виявили не менше 10 випадків захворювання на коронавірус із Китаю. Всього на борту – понад 3,5 тисячі осіб із 56 країн світу. Інфікованих транспортували у госпіталь.

Японські медики поки вживають заходів, щоб діагностувати всіх, хто перебуває на судні.

Після завершення карантину планують організувати додаткове обстеження, після чого вирішиться, чи дозволяти пасажирам покинути лайнер.

На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців

На борту заблокованого в Японії лайнера – 20 українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харкові госпіталізували 6 студентів із Китаю з підозрою на коронавірус.

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