Відкриття світового рівня: в Італії ізолювали коронавірус

В Італії вдалося ізолювати коронавірус 2019 nCoV. Це дозволить отримати більше можливостей для його вивчення.

Про це повідомляє видання la Repubblica.

За словами міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, вірус вдалося ізолювати в одній з римських лікарень. Цей факт він називає глобальним відкриттям.

"Коронавірус був ізольований в лікарні Спалланзані протягом цих годин. Це означає, що є більше можливостей вивчити його, щоб визначити, що робити, щоб обмежити його. Це глобальне відкриття, яке буде доступно для всього міжнародного співтовариства", - сказав Сперанца.

Роберто Сперанца

Відзначимо, що в цій же лікарні перебувають двоє туристів з Уханя - раніше у них підтвердили наявність коронавируса.

Як писав OBOZREVATEL :

Коронавірус 2019 nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпека.

Нещодавно секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що в Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавируса nCoV.

Він додав, що в країні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавируса. При цьому 51 українець зараз знаходитися в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

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