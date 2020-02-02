Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Відкриття світового рівня: в Італії ізолювали коронавірус

2.7т
Читати матеріал російською

В Італії вдалося ізолювати коронавірус 2019 nCoV. Це дозволить отримати більше можливостей для його вивчення.

Про це повідомляє видання la Repubblica.

За словами міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, вірус вдалося ізолювати в одній з римських лікарень. Цей факт він називає глобальним відкриттям.

"Коронавірус був ізольований в лікарні Спалланзані протягом цих годин. Це означає, що є більше можливостей вивчити його, щоб визначити, що робити, щоб обмежити його. Це глобальне відкриття, яке буде доступно для всього міжнародного співтовариства", - сказав Сперанца.

Роберто Сперанца

Роберто Сперанца

Відзначимо, що в цій же лікарні перебувають двоє туристів з Уханя - раніше у них підтвердили наявність коронавируса.

Як писав OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Рим
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини