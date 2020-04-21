Відкриття СРСР може допомогти від COVID-19 – академік

Термічний гелій нібито може допомогти зупинити руйнівний вплив коронавірусу на легені на ранніх етапах розвитку.

Такий висновок озвучив завідувач кафедри госпітальної терапії РНДМУ імені М. І. Пирогова, академік РАН Олександр Чучалін у ході наради з протидії епідемії, пише РИА Новости.

За його словами, ця технологія базується на відкриттях радянського вченого Петра Капиці, який отримав Нобелівську премію за дослідження гелію. "Ця речовина може проникати куди завгодно, в будь-який капіляр, пролізти в будь-яку щілину, що робить її ідеальним "кандидатом" для лікування легенів", – зазначив Чучалин.

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"Так званий термічний, тобто нагрітий до певної температури, гелій придушує активність вірусу. Таким чином, якщо використовувати його від самого початку, великий шанс, що у хворого не виникне важких проблем із диханням, характерних для нової інфекції", – розповів академік.

"За температури у 60-70 градусів вірусне навантаження падає на 70%", – додав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, що перенести коронавірус у легкій формі допомагає часте пиття.