"Відчуття безпеки!" Українка показала реалії коронавірусу в Китаї

Через коронавірус у Китаї апокаліпсису немає – місцева влада відреагувала дуже швидко, але напруга залишається. Водночас вже відомо про два випадки, коли лікарям вдалося перемогти хворобу.
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла киянка Юлія Корзенюк, яка повернулася з китайського острову Хайнань у вівторок вранці, 28 січня. За її словами, зараз у Піднебесній місцеві жителі святкують Новий рік і масштабної паніки на вулицях немає.
"Спілкувалася з місцевими жителями, вони розповіли, що в Саньї (місто в Хайнані) є епізоди зараження. Але, за їхніми словами, є і двоє людей, які вилікувалися. Якщо коротко: те, що я бачила в Китаї, не було схоже на апокаліпсис, як показано в ЗМІ", – підкреслила дівчина.
Ситуація в Китаї
Вона зазначила, що китайська влада застосувала основні заходи безпеки – місцеві жителі вдягають маски, а масових заходів практично немає.
"Зіграв ще й той факт, що в Китаї святкують Новий рік. А дні з 24 до 30 січня виділені червоним у календарі. Перебуваючи там, було зрозуміло, що ситуація має не зовсім звичайний характер, але це не було схоже на апокаліпсис, як висвітлюються в наших ЗМІ. В одному із закладів поміряли температуру, персонал і люди навколо в масках, але було відчуття безпеки", – пояснила Корзенюк.
По прильоту в Україну прямо в літаку у всіх пасажирів рейсу переміряли температуру, з понад 150 осіб ні в кого ні на що підозр не виникло.
У Борисполі перевіряють пасажирів літака
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6131, загинули вже 132 людини.
Як повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю, більш ніж 9,2 тис. осіб у Китаї мають симптоми зараження, проте їхній діагноз поки не підтверджений. На карантині перебувають ще майже 60 тис. місцевих жителів.
Смертельний коронавірус 2019-nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. Водночас у Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 60 осіб. Їх уже виписали з лікарні.
Також у РНБО зробили заяву щодо ситуації з коронавірусом в Україні.
З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю для запобігання поширенню коронавірусу.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".