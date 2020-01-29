"Відчуття безпеки!" Українка показала реалії коронавірусу в Китаї

Через коронавірус у Китаї апокаліпсису немає – місцева влада відреагувала дуже швидко, але напруга залишається. Водночас вже відомо про два випадки, коли лікарям вдалося перемогти хворобу.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла киянка Юлія Корзенюк, яка повернулася з китайського острову Хайнань у вівторок вранці, 28 січня. За її словами, зараз у Піднебесній місцеві жителі святкують Новий рік і масштабної паніки на вулицях немає.

"Спілкувалася з місцевими жителями, вони розповіли, що в Саньї (місто в Хайнані) є епізоди зараження. Але, за їхніми словами, є і двоє людей, які вилікувалися. Якщо коротко: те, що я бачила в Китаї, не було схоже на апокаліпсис, як показано в ЗМІ", – підкреслила дівчина.

Ситуація в Китаї

Вона зазначила, що китайська влада застосувала основні заходи безпеки – місцеві жителі вдягають маски, а масових заходів практично немає.

"Зіграв ще й той факт, що в Китаї святкують Новий рік. А дні з 24 до 30 січня виділені червоним у календарі. Перебуваючи там, було зрозуміло, що ситуація має не зовсім звичайний характер, але це не було схоже на апокаліпсис, як висвітлюються в наших ЗМІ. В одному із закладів поміряли температуру, персонал і люди навколо в масках, але було відчуття безпеки", – пояснила Корзенюк.

По прильоту в Україну прямо в літаку у всіх пасажирів рейсу переміряли температуру, з понад 150 осіб ні в кого ні на що підозр не виникло.

У Борисполі перевіряють пасажирів літака

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6131, загинули вже 132 людини.

Як повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю, більш ніж 9,2 тис. осіб у Китаї мають симптоми зараження, проте їхній діагноз поки не підтверджений. На карантині перебувають ще майже 60 тис. місцевих жителів.

Смертельний коронавірус 2019-nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. Водночас у Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 60 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

Також у РНБО зробили заяву щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю для запобігання поширенню коронавірусу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!