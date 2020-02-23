Від коронавірусу помер ще один пасажир лайнера, на якому були українці

У Японії від коронавірусу помер ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама.

Про це повідомило видання NHK. За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, у лікарні помер 80-річний чоловік. Зазначається, що це вже третій випадок смерті від коронавірусу серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

Станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Нагадаємо, 20 лютого у Японії повідомили про смерть двох пасажирів лайнера Diamond Princess, які були заражені коронавірусом. Один із загиблих – чоловік у віці близько 80 років, друга – жінка. Це були перші випадки смерті серед пасажирів лайнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавірусу.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

Українець, який опинився на борту, розповів про те, що відбувається.

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