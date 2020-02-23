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/ Пульмонологія

Від коронавірусу помер ще один пасажир лайнера, на якому були українці

6.2т
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У Японії від коронавірусу помер ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама.

Про це повідомило видання NHK. За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, у лікарні помер 80-річний чоловік. Зазначається, що це вже третій випадок смерті від коронавірусу серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

Станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Від коронавірусу помер ще один пасажир лайнера, на якому були українці

Нагадаємо, 20 лютого у Японії повідомили про смерть двох пасажирів лайнера Diamond Princess, які були заражені коронавірусом. Один із загиблих – чоловік у віці близько 80 років, друга – жінка. Це були перші випадки смерті серед пасажирів лайнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Для патриотично настроенных украинцев ещё один отличный повод сжечь своих сограждан в Новых Санжарах, как они и обещали !
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