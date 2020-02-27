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/ Пульмонологія

Від коронавірусу помер колишній посол Ірану в Ватикані

2.8т
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Колишній посол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосровшахі в четвер, 27 лютого, помер від коронавірусу COVID-19.

Напередодні експосол був доставлений в одну з лікарень Тегерана, де у нього підтвердилося захворювання, і помер на наступний день, пишуть РИА Новости з посиланням на агенство IRNA.

Коронавірусом він заразився в іранській Кумі. Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран висловило співчуття у зв'язку з його смертю.

Коронавірус

Коронавірус

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Іран
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