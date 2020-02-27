Від коронавірусу помер колишній посол Ірану в Ватикані

Колишній посол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосровшахі в четвер, 27 лютого, помер від коронавірусу COVID-19.

Напередодні експосол був доставлений в одну з лікарень Тегерана, де у нього підтвердилося захворювання, і помер на наступний день, пишуть РИА Новости з посиланням на агенство IRNA.

Коронавірусом він заразився в іранській Кумі. Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран висловило співчуття у зв'язку з його смертю.

Коронавірус 34 Канал

Як писав OBOZREVATEL раніше:

В охопленій коронавірусом Італії захворів Папа Римський Франциск. Це сталося після недавньої зустрічі з прихожанами.

Віце-президент Ірану Масумех Ебтекар виявилася інфікованою смертельним коронавірусом COVID-19.

МОЗ спростував коронавірус у українки в Італії. Оскільки результати її аналізів ще не отримані, випадок не можна вважати підтвердженим.

В Італії зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом серед футболістів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!