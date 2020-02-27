Від коронавірусу помер колишній посол Ірану в Ватикані

Колишній посол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосровшахі в четвер, 27 лютого, помер від коронавірусу COVID-19.
Напередодні експосол був доставлений в одну з лікарень Тегерана, де у нього підтвердилося захворювання, і помер на наступний день, пишуть РИА Новости з посиланням на агенство IRNA.
Коронавірусом він заразився в іранській Кумі. Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран висловило співчуття у зв'язку з його смертю.
Коронавірус
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