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/ Пульмонологія

Вчені з'ясували справжнє походження небезпечного коронавірусу з Китаю

7.4т
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Новий коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine, вчені порівняли генетичні дані SARS-CoV-2 з даними інших коронавірусів.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Команда дослідників прийшла до висновку, що новий коронавірус, ймовірно, з'явився в результаті природного відбору, коли організми адаптуються до навколишнього середовища, щоб вижити.

"Порівнюючи доступні дані про послідовність генома для відомих штамів коронавірусу, ми можемо твердо визначити, що SARS-CoV 2 виник в результаті природних процесів", – заявив співавтор дослідження, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research Крістіан Андерсен.

SARS-CoV-2 є сьомим відомим членом сімейства коронавірусів, який заражає людей.

Як писав OBOZREVATEL, МОЗ України спростувало фейк про походження коронавірусу – нібито вчені з'ясували, що кажан інфікував курку, яку потім хтось купив на ринку в китайському місті Ухань, а далі люди передавали інфекцію один одному.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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