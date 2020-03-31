Зайва вага, тобто ожиріння може стати додатковим фактором ризику заразитися коронавірусом COVID-19.

Дієтологи пояснили, що чим вище індекс маси тіла, тим вище ймовірність отримати серцево-судинні патології або діабет другого типу, передають "Известия".

Крім того люди із зайвою вагою мають один ще один фактор ризику: зменшення глибини дихання і обсягу функціонуючих легенів.

Ожиріння

"Ожиріння часто є супутником цілого ряду хронічних патологій, включаючи діабет. Причому зайва вага може бути як причиною хронічного захворювання, так і його наслідком. Є підстави вважати, що люди з надмірною масою тіла більш уразливі для зараження коронавірусом", – відзначили вчені.

Також дієтологи підкреслили, що люди з крайніми формами ожиріння часто мають 3 – 4 захворювання, і це підвищує ризик погано впоратися з будь-якою інфекцією, в тому числі і з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили, що коронавірусна інфекція може стати хронічною у людей, які нею заразилися.

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