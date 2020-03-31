Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Вчені знайшли зв'язок між ожирінням і коронавірусом

1.1т
Читати матеріал російською

Зайва вага, тобто ожиріння може стати додатковим фактором ризику заразитися коронавірусом COVID-19.

Дієтологи пояснили, що чим вище індекс маси тіла, тим вище ймовірність отримати серцево-судинні патології або діабет другого типу, передають "Известия".

Крім того люди із зайвою вагою мають один ще один фактор ризику: зменшення глибини дихання і обсягу функціонуючих легенів.

Ожиріння

Ожиріння

"Ожиріння часто є супутником цілого ряду хронічних патологій, включаючи діабет. Причому зайва вага може бути як причиною хронічного захворювання, так і його наслідком. Є підстави вважати, що люди з надмірною масою тіла більш уразливі для зараження коронавірусом", – відзначили вчені.

Також дієтологи підкреслили, що люди з крайніми формами ожиріння часто мають 3 – 4 захворювання, і це підвищує ризик погано впоратися з будь-якою інфекцією, в тому числі і з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили, що коронавірусна інфекція може стати хронічною у людей, які нею заразилися.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Теги
диета дієтолог ожиріння харчування
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Пусть жирдяи дохнут. Не жаль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини