Вчені знайшли спосіб знищити коронавірус за 48 годин

Австралійські вчені з'ясували, що протипаразитарний препарат івермектин може знищити коронавірус COVID-19 за 24 години, проте поки тільки в пробірці.

Про це йдеться в статті, опублікованій в виданні Antiviral Research. За словами доктора Кайлі Вагстафф з Інституту біомедичних досліджень Монаша, яка очолювала дослідження, івермектин зупинив зростання SARS-CoV-2 в клітинній культурі протягом 48 годин.

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"Ми виявили, що навіть одна доза може видалити всю вірусну РНК за 48 годин і що навіть за 24 години вона значно скоротилася", – сказала Вагстафф.

Вчені попередили, що поки що дослідження проводилися в пробірці. Препарат ще повинен пройти випробування на людях. Наступне завдання вчених – з'ясувати, чи є ефективна доза, при якій можна використовувати його для людей.

Застосування івермектіна для боротьби з COVID-19 буде залежати від результатів подальших доклінічних і клінічних досліджень. Зараз австралійські вчені активно шукають фінансування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведуться переговори про постачання препаратів з активною речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність в лікуванні коронавірусу COVID-19.

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