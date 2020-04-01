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/ Пульмонологія

Вчені знайшли новий спосіб лікування коронавірусу

3.6т
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У боротьбі з інфекцією коронавірусу може допомогти переливання сироватки крові, яка містить антитіла від вже перехворіли їм пацієнтів.

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Такий спосіб лікування COVID-19 відкрили вчені з Університету Гонконгу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Зокрема, китайські мікробіологи провели досліди на сирійських золотистих хом'яках із урахуванням схожості в їхньому організмі структури білка ACE2 (ангіотензинперетворюючий фермент 2) із людським. Такий білок вважають рецептором для проникнення вірусу в клітину організму.

Вчені з Китаю знайшли новий спосіб лікування коронавірусу

Вчені з Китаю знайшли новий спосіб лікування коронавірусу

Так, уже в перший тиждень зараження тварини мали дуже важкі симптоми – ураження легень, трахеї, імунної системи і кишечника. Однак поступово деякі гризуни почали одужувати – у них відновлювався вага, а в крові з'явилися антитіла до вірусу.

Після дослідники використовували сироватку крові цих хом'яків для переливання здоровій тварині, а потім заражали її коронавірусом. У результаті виявилося, що в такому випадку вірусне навантаження на організм знижувалася у десять разів.

Але водночас мікробіологи з'ясували, що інфіковані тварини здатні заражати здорових, перебуваючи з ними в одній клітці.

Тепер вчені з Китаю чекають схвалення їхнього наукового експерименту з боку медичного комітету з етики, щоб мати можливість провести це дослідження на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Інституті молекулярної біології і генетики НАН розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавируса.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай Гонконг
Тег
вірус
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