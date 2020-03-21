Вчені з Німеччини здійснили прорив у боротьбі з коронавірусом

Вчені з Німеччини наблизилися до прориву у вивченні коронавірусу, який в майбутньому може дозволити зупинити його розмноження.
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Як пише La Republica, вони відтворили тривимірну модель білка протеази, який відповідає за поширення вірусу. Тепер експерти зможуть зрозуміти, як і якими ліками впливати на збудника небезпечної інфекції.
Коронавірус в клітинах людини
La Republica
Команду вчених, яка зробила відкриття, очолює всесвітньо відомий вірусолог з Університету Любека Рольф Хільгенфельд. Їм вдалося розшифрувати архітектуру протеази за допомогою рентгенівських променів високої інтенсивності на установці BessY II в берлінському Гельмгольц-Центрі.
Біологи сподіваються, що тепер зможуть розробити зброю, яка буде ефективно блокувати коронавірус. Для цього необхідно дезактивувати молекулу, яка пов'язує протеазний фермент. Саме за допомогою нього коронавірус створює свої копії в заражених клітинах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в США вперше ввели людям вакцину проти коронавірусу. Її отримали четверо добровольців, які самі виявили бажання протестувати препарат на собі. Експеримент був проведений вченими Вашингтонського науково-дослідного інституту Kaiser Permanente в Сіетлі.
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