Чотири з семи відомих коронавірусів людини викликали сезонні епідемії аналогічно до грипу і їх пік припадав на зимові місяці.

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Такий висновок зробили вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Мічиганського університету в США, повідомляється в пресрелізі, опублікованому на сайті MedicalXpress.

Відзначається, що той факт, що більшість випадків захворювання фіксується в зимові місяці, може вказувати на час ймовірного піку пандемії.

Вчені визначили можливий пік коронавірусу naked-science.ru

Більшість випадків коронавірусу було зафіксовано в період з грудня по квітень-травень, при цьому пік спостерігався в січні-лютому. Лише 2,5 відсотки випадків припадають на інтервал із червня по вересень.

Вчені ще в 2010 році почали відстежувати розповсюдження чотирьох коронавірусів людини (OC43, 229E, HKU1 і NL63), які при зараженні викликають легкі симптоми. На даний момент вчені відстежують і поширення SARS-CoV-2.

Дослідники підкреслили, що поки поки точно не відомо, чи буде новий коронавірус поводитися так, як пов'язані з ним сезонні віруси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські медики опублікували звіт про протікання коронавірусу у людини, описавши появу симптомів хвороби за днями.

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