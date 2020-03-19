Вчені заявили, що версія з нібито створенням коронавірусу в США і завезенням його в Китай американськими військовими не має підтверджень.

Оцінку такому сценарію експерти дали в коментарі РИА Новости, дослідивши генну структуру захворювання.

За їх словами, COVID-19 має природне походження, в ньому не виявляються ознаки втручання людини, крім того, створити подібний вірус і заразити ним окремо взяту групу населення технічно майже неможливо.

Вчені сказали, звідки взявся коронавірус

"Сиквенс (прочитана послідовність генетичного коду – Ред.) цього вірусу добре відомий. Це нормальний природний вірус, він схильний до мутацій, і це нормально. Сиквенси саме цього вірусу були опубліковані в грудні за результатами обстеження перших хворих. Ми знаємо, яка структура була у нього в грудні, і яка структура зараз. Навіть ті сиквенси, які прийшли в грудні, не носять відбитків того, що цей вірус був штучно створений. Зазвичай це помітити можна. Якщо вчений ріже РНК або ДНК, то в тих місцях, де ріжуть, залишаються, умовно кажучи, сліди молекулярних ножиць. Як природа, ми поки не вміємо працювати", – заявила докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова.

Вона також акцентувала, що перш ніж вірус випускати, його треба випробувати, а це приховати було неможливо.

"Коронавірус на мишах випробувати не можна, він мишей не заражає. На мавпах провести дослідження ще важче, ніж на людях. Мавпи котшують дуже дорого і всі на обліку. Уявити, що хтось десь влаштував міні-епідемію на людях і ми про це нічого не дізналися, також неймовірно. Як вони її зупинили? Це що, на острові було? Тобто логістика цієї конспірації не працює", – додала Баранова. З її думкою погодилися інші колеги, які брали участь у дискусії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ після відповідних заяв у МЗС Китаю отримало розвиток припущення, що США могли занести змодельований вірус, який потім вийшов з-під контролю і перетворився на пандемію.

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