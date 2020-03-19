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/ Пульмонологія

Вчені сказали, звідки взявся коронавірус

10.4т
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Вчені заявили, що версія з нібито створенням коронавірусу в США і завезенням його в Китай американськими військовими не має підтверджень.

Оцінку такому сценарію експерти дали в коментарі РИА Новости, дослідивши генну структуру захворювання.

За їх словами, COVID-19 має природне походження, в ньому не виявляються ознаки втручання людини, крім того, створити подібний вірус і заразити ним окремо взяту групу населення технічно майже неможливо.

Вчені сказали, звідки взявся коронавірус

Вчені сказали, звідки взявся коронавірус

"Сиквенс (прочитана послідовність генетичного кодуРед.) цього вірусу добре відомий. Це нормальний природний вірус, він схильний до мутацій, і це нормально. Сиквенси саме цього вірусу були опубліковані в грудні за результатами обстеження перших хворих. Ми знаємо, яка структура була у нього в грудні, і яка структура зараз. Навіть ті сиквенси, які прийшли в грудні, не носять відбитків того, що цей вірус був штучно створений. Зазвичай це помітити можна. Якщо вчений ріже РНК або ДНК, то в тих місцях, де ріжуть, залишаються, умовно кажучи, сліди молекулярних ножиць. Як природа, ми поки не вміємо працювати", – заявила докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова.

Вона також акцентувала, що перш ніж вірус випускати, його треба випробувати, а це приховати було неможливо.

"Коронавірус на мишах випробувати не можна, він мишей не заражає. На мавпах провести дослідження ще важче, ніж на людях. Мавпи котшують дуже дорого і всі на обліку. Уявити, що хтось десь влаштував міні-епідемію на людях і ми про це нічого не дізналися, також неймовірно. Як вони її зупинили? Це що, на острові було? Тобто логістика цієї конспірації не працює", – додала Баранова. З її думкою погодилися інші колеги, які брали участь у дискусії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ після відповідних заяв у МЗС Китаю отримало розвиток припущення, що США могли занести змодельований вірус, який потім вийшов з-під контролю і перетворився на пандемію.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-взялся от сюда
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Омерыганские учоные заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай омерыганскими военными не имеет подтверждений. Занавес.
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