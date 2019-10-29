Вченим вдалося створити революційну вакцину, яка допоможе в лікуванні туберкульозу. Через кілька років вона отримає ліцензію

За словами дослідників, препарат надовго захистить від недуги. Про це передає BBC.

"Вакцина, яка може призвести до справжньої революції в лікуванні туберкульозу, була відкрита дослідниками. Очікується, що вона забезпечить довготривалий захист проти цієї хвороби, яка вбиває щорічно в світі 1,5 мільйона людей. Однак, після перших успішних дослідів вакцини мине ще кілька років до її ліцензування", – йдеться в повідомленні.

Новини Схвалено новий препарат для лікування стійкого туберкульозу

У розробці взяла участь міжнародна команда вчених. Нову розробку вже встигли випробувати на 3,5 тисячі дорослих людей із Південної Африки, Кенії та Замбії. До лікарень вона надійде до 2028 року.

Нинішня вакцина від туберкульозу – BCG – виявилася не цілком ефективною.

Вчені розробили революційну вакцину від туберкульозу ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар назвав найнебезпечніші області України, де поширений туберкульоз.

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