Вчені попередили, що COVID-19 заражає без прояву симптомів

Менше половини випадків (44%) зараження китайським коронавірусом COVID-19 відбулися при контакті з безсимптомними носіями хвороби.

Про це повідомили епідеміологи Медичного університету Гуаньчжоу і Гонконзького університету, Китай, передає MedRxiv.

Так, вчені вивчили 94 заражених, у яких COVID-19 зареєстрували до появи перших симптомів хвороби. З'ясувалося, що у значної частини спостережуваних вірусні частинки вироблялися в момент появи симптомів або навіть раніше.

Епідемія коронавірусу

В результаті вчені прийшли до висновку, що заражений коронавірусом організм заражав інші ще до того, як людина сама розумів, що захворів. Тому епідеміологи наполягли на відстеженні все контактів хворих.

Нагадаємо, станом на п'ятницю, 20 березня, в світі зафіксовано 244 518 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець, який вже два роки живе в Пекіні, розповів, як Китаю вдалося перемогти пандемію коронавірусу.

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