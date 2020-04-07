Вчені показали, як звучить коронавірус COVID-19

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (США) наочно показали, як звучить коронавірус SARS-CoV-2.

Біологи перетворили структури шиповидного білка в подобу пісні. Одним з авторів мелодії виступив Маркус Бюлер, пише Vice.

Вченим вдалося записати коливання білків за допомогою ультразвуку. Дослідники привласнили кожній амінокислоті білка свою ноту в музичній гаммі. Для озвучування коронавірусу використовували кото (японський щипковий інструмент), дзвіночки і флейту.

Коронавірус COVID-19

При цьому даний експеримент мав і практичний досвід. За допомогою допомогою подібного аналізу структури білків COVID-19 можна виявити місця, де зв'язуються антитіла або ліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

Раніше вчені заявили, що версія з нібито створенням коронавірусу в США і завезенням його в Китай американськими військовими не має підтверджень.

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