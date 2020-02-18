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/ Пульмонологія

Вчені показали, як виглядає новий коронавірус COVID-19. Фото

1.3т
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Американським вченим вдалося сфотографувати тіло нового китайського коронавіруса COVID-19, який зараз стрімко поширюється по планеті.

Як відомо, дослідники з Національного інституту охорони здоров'я (NIH) взяли зразок у зараженого американця, повідомляє DailyMail. Як з'ясувалося, згідно з отриманими зображенням, новий патоген зовні нагадує родинний йому вірус SARS, що спровокував спалах пандемії в 2003-2004 роках.

При цьому один вірус відрізняється від іншого за своїм генетичним складом - РНК і ДНК, а також білків на його зовнішній поверхні, які дають йому можливість проникати через мембрани інших клітин.

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Визначення послідовності білків нового вірусу дозволило вченим Майклу Летко і Вінсенту Мунстера ідентифікувати його як близького родича атипової пневмонії.

COVID-19

COVID-19

DailyMail

COVID-19

COVID-19

DailyMail

Білки, що формують "корону" вірусу, дозволили вченим припустити, що він спочатку походить від кажанів, і що мутації в ході еволюційного розвитку - це те, що робить вірус здатним проникати в клітини людини, особливо в дихальні шляхи.

Також на мікроскопічних зображеннях видно, як клітини виходять з одних осередків і атакують інші, іноді в дуже концентрованих скупченнях.

COVID-19

COVID-19

DailyMail

COVID-19

COVID-19

DailyMail

COVID-19

COVID-19

DailyMail

Експерти підкреслюють, що ідентифікація форми та структури вірусу не зупинить його, проте дає вченим важливі підказки про те, як його знешкодити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що китайські вчені знайшли ефективний спосіб лікування коронавіруса.

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