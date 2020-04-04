Вчені назвали звичку, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу

У людей, що курять, захворювання на коронавірус COVID-19 проходить в більш важких формах, ніж у інших.

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Як пише MedicalXpress, до такого висновку прийшли фахівці Фонду медичної освіти і наукових досліджень Майо (США).

За даними досліджень, куріння завдає шкоди природному захисту організму від деяких бактерій і вірусів. Відмова від шкідливої звички істотно підвищує шанси на можливість організму чинити опір інфекції.

Хворі на коронавірус курці в групі ризику

Згідно зі статистикою з Китаю, смертність від COVID-19 для загальної популяції становить близько 2%, при цьому для людей із захворюваннями легень, які часто пов'язані з курінням, цей показник зростає до 6%.

Однак куріння – не єдиний фактор, який знижує захисні можливості організму. Серед інших були перераховані серцево-судинні захворювання, високий кров'яний тиск і діабет – для носіїв цих захворювань рівень смертності становив 10%, 6% і 7% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 становить небезпеку для молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя.

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