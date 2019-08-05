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/ Пульмонологія

Вчені назвали новий фактор стійкості "супербактерій"

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Нове дослідження показало, що сигаретний дим впливає на штами супербактерій, роблячи їх більш стійкими до певних антибіотиків.

Група вчених вивчала золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus) при впливі на нього диму. Про це повідомляє медичне видання Medical News Today.

Цей вид грампозитивних бактерій дуже поширений у людей і може викликати цілий ряд захворювань, такі як поверхневі інфекції шкіри, пневмонія або ендокардит. Стійкі до антибіотиків штами S. aureus або MRSA вносять значний вклад в кризу суспільної охорони здоров'я.

Вчені назвали новий фактор стійкості "супербактерій"

Ілюстрація

MRSA – метицилін-стійкі штами золотистого стафілокока. Раніше в ході природного відбору у штаму закріпилася мутація проти пеніциліну, завдяки наявності спеціального ферменту. Надалі для боротьби з цими бактеріями почали використовувати модифікований пеніцилін – метицилін. Але сьогодні зустрічаються штами, стійкі і до нього.

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Вчені назвали новий фактор стійкості "супербактерій"

Ілюстрація

Для роботи були відібрані штами виходячи з їх клінічної значущості і генетичного різноманіття, однак не всі вони однаково реагували на сигаретний дим. Цей фактор викликає стрес у досліджуваного штаму, що супроводжується появою нової субпопуляції бактерій, яка в процесі адаптації до більш суворих умов, стає резистентною до лікування.

Як писав MedOboz, через широке поширення суперінфекцій уряд України затвердив Національний план дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
дослідження супербактерія ліки
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