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Вчені наблизилися до створення унікального тесту на імунітет до коронавірусу

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Британські вчені розробили експрес-тест на імунітет до коронавірусу COVID-19.

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Для проведення тесту людина повинна надати кров за допомогою уколу. Потім, подібно тесту на вагітність, після 20-хвилинного очікування з'являються одна або дві смужки, пише "Daily Mail".

Дві смужки означають, що у людини є антитіла до вірусу. Одна смужка – що він вразливий для коронавірусної інфекції або тест не пройдений.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

Згідно з планами уряду, після проходження тесту британці будуть фотографувати і відправляти свої результати в загальну базу даних. Так, британці зможуть перевірити, чи розвинувся у них імунітет, і потім їм буде дозволено повернутися до роботи в звичайному режимі.

У Британії вважають, що до літа 2020 року зможуть провести до одного мільйона таких тестів, а до наступного року – до 50 мільйонів. Очікується, що він буде коштувати 10 фунтів стерлінгів.

Однак план уряду не відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що країнам не слід видавати так звані "паспорта імунітету", оскільки немає ніяких доказів того, що люди, які виробили антитіла після коронавірусу, були захищені від другої інфекції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні запустять масове тестування на антитіла до коронавірусу тільки після того, як вони пройдуть всі необхідні "випробування".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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