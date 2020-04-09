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/ Пульмонологія

Вчені досягли прориву у розробці вакцини від коронавірусу: COVID-19 "затиснуть"

12.6т
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Вчені з Університету Клівленда (Австралія) готуються до доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу на живому хвороботворному організмі. Потім вони планують почати її тестування на людях.

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Як пише Daily Mail, в масштабному дослідженні також братиме участь центр біологічної безпеки в Нідерландах Viroclinics Xplore.

"Ці дослідження повинні проводитися у спеціалізованих установах з біобезпеки, адже вони використовують живий вірус. І наше багаторічне партнерство з Viroclinics Xplore вселяє в нас впевненість у тому, що ми впораємося з цим швидко", – сказав керівник програми вакцинації доктор Кіт Чаппелл, зазначивши, що сподівається почати тестування вакцини на людях вже у другій половині 2020 року.

Вакцина від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу

Daily Mail

В основу нинішніх випробувань покладено метод "швидкої реакції", який команда Чаппелла розробила всього за три тижні. Хоча готувалися до цього вчені 15 місяців.

"Ми думали, що у нас було три роки. Але це трапилося набагато раніше, ніж ми сподівалися, тому одразу ж беремося до дії", – зазначив лікар.

Розроблена дослідниками технологія базується на використанні послідовності ДНК коронавірусу для синтезу білка, який збігається з білком на поверхні фактичного збудника хвороби. Саме цей білок буде основою вакцини, здатної генерувати реакції імунної системи, які захищають людей.

Особливістю запропонованої технології є функція молекулярного "затискання" – вона дозволить фіксувати форму білка у вигляді шипа, щоб імунна система людини змогла за цією характеристикою розпізнавати і нейтралізувати вірус.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
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