Вчені з Університету Клівленда (Австралія) готуються до доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу на живому хвороботворному організмі. Потім вони планують почати її тестування на людях.

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Як пише Daily Mail, в масштабному дослідженні також братиме участь центр біологічної безпеки в Нідерландах Viroclinics Xplore.

"Ці дослідження повинні проводитися у спеціалізованих установах з біобезпеки, адже вони використовують живий вірус. І наше багаторічне партнерство з Viroclinics Xplore вселяє в нас впевненість у тому, що ми впораємося з цим швидко", – сказав керівник програми вакцинації доктор Кіт Чаппелл, зазначивши, що сподівається почати тестування вакцини на людях вже у другій половині 2020 року.

Вакцина від коронавірусу Daily Mail

В основу нинішніх випробувань покладено метод "швидкої реакції", який команда Чаппелла розробила всього за три тижні. Хоча готувалися до цього вчені 15 місяців.

"Ми думали, що у нас було три роки. Але це трапилося набагато раніше, ніж ми сподівалися, тому одразу ж беремося до дії", – зазначив лікар.

Розроблена дослідниками технологія базується на використанні послідовності ДНК коронавірусу для синтезу білка, який збігається з білком на поверхні фактичного збудника хвороби. Саме цей білок буде основою вакцини, здатної генерувати реакції імунної системи, які захищають людей.

Особливістю запропонованої технології є функція молекулярного "затискання" – вона дозволить фіксувати форму білка у вигляді шипа, щоб імунна система людини змогла за цією характеристикою розпізнавати і нейтралізувати вірус.

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також вчені дійшли висновку, що кров людей, які перехворіли на коронавірус, можна використовувати для створення вакцини від COVID-19.

А у Туреччині вакцина від коронавірусу сприяла виробленню антитіл у тварин. На наступному етапі вчені планують перевірити її на людях.

Також дослідники з'ясували, що популярні пігулки "Віагра" для підвищення потенції можуть допомогти медикам у боротьбі з наслідками коронавірусної хвороби.

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