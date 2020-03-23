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/ Пульмонологія

Вбиває не тільки пенсіонерів: названо ще одну причину високої смертності від COVID-19 в Італії

8.2т
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Причиною високої смертності через коронавірус в Італії, крім демографічних особливостей країни, є недосконала система тестування.

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Оскільки вона передбачає перевірку лише пацієнтів із яскраво вираженими симптомами. Про це пише Corriere della Sera із посиланням на помічника гендиректора ВООЗ Брюса Ейлварда.

На думку фахівця, офіційні показники не відображають реальних масштабів зараження COVID-19, адже розвитком пандемії італійська влада змінила стратегію проведення тестів.

Висока смертність від коронавірусу в Італії пов'язана з недосконалою системою тестування

Висока смертність від коронавірусу в Італії пов'язана з недосконалою системою тестування

Зокрема, після виявлення локальної спалаху інфекції в провінції Ломбардія тести робили всім людям, які вступали в контакт із інфікованими. Водночас у подальшому через стрімке збільшення кількості заражених і нестачі матеріалів було вирішено тестувати на наявність коронавірусу тільки пацієнтів із важкими симптомами і громадян, які входять до групи ризику.

Видання також зазначає, що вірус в основному зачіпає дихальні шляхи і множинні летальні випадки можуть свідчити про загальний стан легенів у населення. Тому може йтися про несприятливу екологічну обстановку на півночі Італії. Ще одним фактором називається куріння: експерти помітили, що в найважчих випадках заражені часто є курцями.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії готуються до затяжного карантину через коронавірус. Місцеві ЗМІ пишуть, що навіть за найпозитивнішого варіанту країна пробуде "на дому" до кінця травня.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
смерть тести
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Можно смело заменить Италия на Украина.
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