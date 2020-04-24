Вбиває людей! У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні

Тимур Григоренко Пульмонологія 19:30, 24.04.2020 Оновлено: 19:35, 24.04.2020

У США припинили лікувати пацієнтів з COVID-19 ліками проти малярії хлорохіном після десятка летальних випадків.

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Препарат виключили з досліджень після того як померло 20 осіб. Також у деяких заражених спостерігалася аритмія, пише CNBC.

В експериментальному лікуванні брали участь 81 добровольців, які протягом 10 днів отримували хлорохіндіфосфат. Пацієнтів розділили на дві групи – одна отримувала високу дозування, інша – поменше.

Ліки проти малярії хлорохін

У першому випадку спочатку спостерігалося зниження летальності на 50%. Але з'ясувалося, що препарат може впливати на COVID-19 тільки при підвищеній концентрації, що загрожує серйозними побічними ефектами.

"Високі дози хлорохіну в поєднанні з азитроміцином і, можливо, озельтамівіром, потенційно пов'язані з підвищеною смертністю серед пацієнтів з важким захворюванням COVID-19", – йдеться в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в протокол лікування хворих COVID-19 крім антибактеріальної і противірусної терапії, також внесли хлорохін.

При цьому раніше з'ясувалося, що препарат хлорохін несе смертельну небезпеку в разі лікування ним коронавірусу нового типу.

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