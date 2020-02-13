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/ Пульмонологія

"Маркетинговий хід": "слуга народу" відзначилася заявою про коронавірус. Відео

1.6т
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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що епідемія китайського коронавірусу – чисто маркетинговий хід для продажу захисних масок.

Своєю думкою вона поділилася в ефірі ток-шоу "5х5" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії", – заявила парламентарка.

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Василевська-Смаглюк відзначилася заявою про коронавіруси

Василевська-Смаглюк відзначилася заявою про коронавіруси

При цьому сама нардепка зізналася, що вже запаслася десятком спеціальних респіраторів: "Купила 10 одиниць по 150 гривень".

Василевська-Смаглюк також розповіла, що ознайомилася з інтерв'ю міністерки охорони здоров'я України Зоряни Скалецької. Та стверджувала, що всім українським лікарням необхідно самостійно запастися потрібними засобами захисту на випадок появи коронавірусу в країні.

"На засіданні Кабміну ні про яку загрозу коронавірусу не йшлося. Я думаю, що українська влада, як завжди, сподівається в ситуації з коронавірусом на "а раптом пронесе", – підсумувала нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 лютого кількість заражених різко збільшилася на 15 тисяч. Таким чином, наразі зафіксовано 60 333 випадки.

При цьому від пневмонії, викликаної вірусом COVID-19, за добу померли 242 пацієнти (загальна кількість за весь час – 1368).

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Василевская-Смаглюк голова. и что бы продать масок много придумали погибших ?
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