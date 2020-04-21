Вакцину від коронавірусу випробували на мавпах: результат перевершив очікування

Медики з Китаю провели перші випробування інактивованої вакцини від коронавірусної інфекції на мишах, щурах і мавпах.

Результати експерименту вчені оприлюднили на порталі bioRxi. Вакцина змусила організм всіх піддослідних тварин виробляти антитіла, які можуть нейтралізувати різні штами COVID-19 (мінімум 10).

"Малі і великі дози цієї вакцини частково або повністю захистили макак від зараження COVID- 19", – розповіли дослідники.

Вакцину від коронавірусу випробували на мавпах delo.ua

Відзначається, що вакцину PiCoVacc створили з рідини з легенів пацієнтів, які страждають від коронавірусу в Китаї, Італії, Іспанії і Великобританії.

Найстабільніший із вірусів фахівці відібрали як "шаблон" для створення вакцини. Відпрацювавши технологію з масового виробництва і ослаблення вірусних частинок у культурах клітин нирок мавп, біологи зробили пробну партію вакцини і перевірили її.

Після успішного випробування на гризунах, вакцину ввели макакам. Вчені спочатку добилися того, щоб у тварин з'явилася імунна реакція, і тільки потім спробували заразити їх коронавірусом нового типу. Як показали ці дослідження, триразове введення невеликих доз вакцини значно знижувало гостроту симптомів хвороби, тоді як її подвійна кількість повністю захищала макак від інфекції.

Небезпечних побічних ефектів всупереч сумнівам лікарів помічено не було. За словами творців вакцини, це дозволяє перейти до клінічних випробувань PiCoVacc на добровольцях, які почнуться найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські вчені заявили, що до вересня цього року вони будуть мати щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.

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