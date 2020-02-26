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/ Пульмонологія

Вакцину проти коронавірусу вперше почали тестувати на людях

1.6т
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У США заявили, що почали вибіркове тестування противірусного препарату на заражених смертельним коронавірусом COVID-19.

Дослідження почалися в Медичному центрі університету Небраски, передає Національний інститут здоров'я США. Відзначається, що це перше клінічне дослідження в країні, щоб перевірити безпеку вакцини.

"Медичний центр Університету Небраски в місті Омаха почав невибіркову контрольоване клінічне дослідження, спрямоване на оцінку безпеки та ефективності антивірусного препарату Remdesivir, який приймають госпіталізовані дорослі пацієнти з діагнозом коронавірусної хвороби COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус COVID-19

Коронавірус COVID-19

Відомо, що першим вакцину випробують на американці, якого евакуювали після карантину на лайнері Diamond Princess, що стояв в японському порту Йокогама. При цьому чоловік сам зголосився бути добровольцем у випробуванні нового препарату.

"Нам терміново необхідно безпечне і ефективне лікування COVID-19. Незважаючи на те, що Remdesivir призначався деяким пацієнтам з COVID-19, у нас немає надійних даних, які б вказували на те, що він може поліпшити клінічні результати", – пояснив голова Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучи.

Додамо, що Remdesivir – це антивірусний препарат широкого спектра дії. Раніше він був протестований на людях з хворобою, викликаної вірусом Ебола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США створили вакцину проти смертельного коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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