У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

Про це в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Більше 20 вакцин перебувають зараз у світі в процесі розробки і кілька терапевтичних засобів проходять клінічні випробування", – сказав він.

За словами Гебреєсуса, перші результати очікуються "через кілька тижнів".

Нагадаємо, відразу кілька великих дослідницьких центрів в США і Ізраїлі вже заявили про створення та випробування вакцин проти коронавірусу COVID-19. Чи врятують вони людство, читайте в нашому ексклюзиві.

"At the same time, work is also progressing on vaccines and therapeutics.



More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks "- @DrTedros # COVID19 #coronavirus