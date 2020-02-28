У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

Про це в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Більше 20 вакцин перебувають зараз у світі в процесі розробки і кілька терапевтичних засобів проходять клінічні випробування", – сказав він.

У ВООЗ заявили про розробку 20 вакцин від коронавірусу Twitter WHO

За словами Гебреєсуса, перші результати очікуються "через кілька тижнів".

Нагадаємо, відразу кілька великих дослідницьких центрів в США і Ізраїлі вже заявили про створення та випробування вакцин проти коронавірусу COVID-19. Чи врятують вони людство, читайте в нашому ексклюзиві.

"At the same time, work is also progressing on vaccines and therapeutics.



More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks "- @DrTedros # COVID19 #coronavirus - World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше у Тяньцзинському університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від коронавірусу. Як основу використали пекарські дріжджі. Незважаючи на великі надії, які медики покладають на препарат, на нього чекають тривалі випробування і перевірки, тому терміни випуску поки не обговорюються.

Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей заявив, що вакциною можуть стати ліки хлорохин фосфат, які застосовуються проти малярії.

В Японії пішли іншим шляхом, вирішивши протестувати проти коронавірусу препарати, якими лікують ВІЛ. Терміни випробувань і отримання перших результатів поки не озвучили.

Тим часом лікарі в Таїланді заявили, що їм вдалося побороти важкі випадки захворювання коронавірусом, об'єднавши препарати проти грипу і ВІЛ. Кілька пацієнтів почали йти на поправку.

Гонгонгські лікарі модифікували вакцину проти грипу частиною поверхневого антигену коронавірусу. Перш ніж вона буде придатна для використання, знадобляться місяці тестування на тваринах і близько року клінічних випробувань на людях.

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