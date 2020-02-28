У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.
Про це в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Більше 20 вакцин перебувають зараз у світі в процесі розробки і кілька терапевтичних засобів проходять клінічні випробування", – сказав він.
У ВООЗ заявили про розробку 20 вакцин від коронавірусу
Twitter WHO
За словами Гебреєсуса, перші результати очікуються "через кілька тижнів".
Нагадаємо, відразу кілька великих дослідницьких центрів в США і Ізраїлі вже заявили про створення та випробування вакцин проти коронавірусу COVID-19. Чи врятують вони людство, читайте в нашому ексклюзиві.
"At the same time, work is also progressing on vaccines and therapeutics.- World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks "- @DrTedros # COVID19 #coronavirus
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше у Тяньцзинському університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від коронавірусу. Як основу використали пекарські дріжджі. Незважаючи на великі надії, які медики покладають на препарат, на нього чекають тривалі випробування і перевірки, тому терміни випуску поки не обговорюються.
Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей заявив, що вакциною можуть стати ліки хлорохин фосфат, які застосовуються проти малярії.
В Японії пішли іншим шляхом, вирішивши протестувати проти коронавірусу препарати, якими лікують ВІЛ. Терміни випробувань і отримання перших результатів поки не озвучили.
Тим часом лікарі в Таїланді заявили, що їм вдалося побороти важкі випадки захворювання коронавірусом, об'єднавши препарати проти грипу і ВІЛ. Кілька пацієнтів почали йти на поправку.
Гонгонгські лікарі модифікували вакцину проти грипу частиною поверхневого антигену коронавірусу. Перш ніж вона буде придатна для використання, знадобляться місяці тестування на тваринах і близько року клінічних випробувань на людях.
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