Вакцина від коронавірусу з'явиться через півтора року – Комаровський

Лікар-педіатр Євген Комаровський вважає, що приблизно через півтора року світові вчені зможуть винайти дієву вакцину проти коронавірусу.

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Однак залишається під сумнівним питанням, чи зможе Україна знайти гроші, щоб її купити. Про це він заявив в інтерв'ю "Гордону".

"Реально півтора року, якщо вірус не мутуватиме настільки активно, щоб вакцині вдалося знайти у ньому стабільний фрагмент, який не буде активно змінюватися, щоб до вірусу виникли антитіла. Хоча зараз всі кричать, купують засоби масової інформації, розпускають чутки, мовляв, ми щось винайшли..." – говорить доктор.

Комаровський вважає, що вакцину від коронавірусу винайдуть через півтора року

За його словами, коли вчені намагаються всьому світу розповісти, наскільки успішно проходять їхні дослідження, це свідчить лише про те, що у такий спосіб вони з більшою ймовірністю зможуть отримати грант і гроші на продовження дослідів.

"Але я все-таки не думаю, що раніше, ніж через півтора року, ми отримаємо ефективну вакцину. Цикл клінічних випробувань не може відбуватися швидше", – підкреслив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французька фармацевтична компанія припускає, що в найближчі дні почне передавати уряду гідроксихлорохін, яким можуть почати лікувати коронавірус.

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