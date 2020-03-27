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/ Пульмонологія

У США сказали, коли вакцина проти коронавірусу буде готова

9.8т
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США можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання – до весни 2021 року.

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Таку заяву зробив на брифінгу в Білому домі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Стенограму опублікували на сайті адміністрації президента Дональда Трампа.

Він зазначив, що різні вакцини вже перебувають у першій фазі тестування.

У США сказали, коли вакцина проти коронавірусу буде готова

У США сказали, коли вакцина проти коронавірусу буде готова

За словами Фаучі, перевірку безпеки вакцини обійти не можна, оскільки необхідно бути впевненим, що вона не зашкодить пацієнтам.

"Це займе три місяці, тобто до середини літа, і легко може зайняти більше", – сказав Фаучі.

Фаучі сказав, коли буде готова вакцина від коронавірусу

Фаучі сказав, коли буде готова вакцина від коронавірусу

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група британських вчених заявила, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 вже на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А на о к р а и н е хвастают, что уже изобрели...))) Или брешут, а чубатые??? )))
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