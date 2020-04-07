"З неймовірною швидкістю": в ВООЗ заявили про прогрес з розробкою вакцини від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

Про це розповів генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебреєсус, передає CNBC. Він уточнив, що до процесу приєдналися понад 70 країн, щоб прискорити дослідження ефективного лікування. Крім того, розробкою вакцини займаються близько 20 установ і компаній.

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"Вірусний геном був складений на карті на початку січня і поширився в усьому світі, що дозволило розробити тести і почати дослідження вакцини", – заявив Тедрос.

За його словами, ВООЗ незабаром оголосить про ініціативу з прискореної розробки та справедливого розподілу вакцин. Він уточнив, що в організації хочуть, щоб вакцину мали можливість отримати всі країни.

У свою чергу, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан зазначив, що в ході одного з випробувань буде вивчена профілактика серед медичних працівників, щоб з'ясувати, чи не применшені дані про те, що застосування більш низьких доз таких препаратів, як гідроксихлорохін, знизить їх ризик зараження при лікуванні пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для випробувань на тварин два зразка вакцин проти коронавірусу COVID-19. Їх розробили фахівці Оксфордського університету і американської компанії Inovio Pharmaceutical.

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