Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Вакцина від коронавірусу розробляється з "неймовірною швидкістю" – ВООЗ

1.2т
Читати матеріал російською

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

Про це розповів генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебреєсус, передає CNBC. Він уточнив, що до процесу приєдналися понад 70 країн, щоб прискорити дослідження ефективного лікування. Крім того, розробкою вакцини займаються близько 20 установ і компаній.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Вірусний геном був складений на карті на початку січня і поширився в усьому світі, що дозволило розробити тести і почати дослідження вакцини", – заявив Тедрос.

"З неймовірною швидкістю": в ВООЗ заявили про прогрес з розробкою вакцини від коронавірусу

За його словами, ВООЗ незабаром оголосить про ініціативу з прискореної розробки та справедливого розподілу вакцин. Він уточнив, що в організації хочуть, щоб вакцину мали можливість отримати всі країни.

У свою чергу, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан зазначив, що в ході одного з випробувань буде вивчена профілактика серед медичних працівників, щоб з'ясувати, чи не применшені дані про те, що застосування більш низьких доз таких препаратів, як гідроксихлорохін, знизить їх ризик зараження при лікуванні пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для випробувань на тварин два зразка вакцин проти коронавірусу COVID-19. Їх розробили фахівці Оксфордського університету і американської компанії Inovio Pharmaceutical.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини