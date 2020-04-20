Вакцина від коронавірусу може бути небезпечна: професор попередив про загрозу швидко створених ліків

Вакцина від коронавірусу COVID-19, створена занадто швидко і без ретельного тестування, може викликати аутоімунне захворювання.

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Як розповів в інтерв'ю "Известиям" професор Тель-Авівського університету і засновник Центру аутоімунних захворювань імені Заблудовіча (Ізраїль) Ієгуда Шенфельд, щоб зробити вакцину, потрібен імуногенний білок з самого вірусу.

"Ідея проста: ви вводите його в організм людини і таким чином створюєте реакцію імунної системи проти цього білка, а значить, і проти самого вірусу. І організм починає виробляти антитіла, які дозволяють його захистити", – пояснив він.

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Шенфельд пропонує використовувати імуногенні пептиди, які є унікальними для коронавірусу, імуногенними і не викличуть аутоімунного захворювання (коли власний імунітет людини починає атакувати організм зсередини).

"Справа в тому, що більшість вірусів живуть в нашому організмі, і тому вони містять також і людські білки. Небезпека полягає в тому, що вакцина, створена занадто швидко, без досить ретельного тестування, може викликати аутоімунне захворювання, особливо у людей, які схильні до цього через генетичну схильність", – підкреслив професор.

Ідея Шенфельда полягає в тому, щоб створити діагностичний набір, який буде заснований на імуногенному пептиді і допоможе проаналізувати і оцінити найкращу і найбезпечнішу вакцину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від коронавірусу.